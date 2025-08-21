"Динамо" против "Маккаби" в плей-офф Лиги Европы: где и когда смотреть

Где и когда смотреть матч

Первая встреча между "Маккаби" и "Динамо" состоится сегодня на "ТСЦ Арене" в сербском городе Бачка-Топола. Начало игры в 21:00 по киевскому времени.

Поединок покажет телеканал "2+2". Трансляция также будет доступна на платформе "Киевстар ТВ".

Как команды дошли до этого этапа

Киевляне начали евросезон со второго раунда квалификации Лиги чемпионов, где без проблем одолели мальтийский "Хамрун Спартанс" (дважды по 3:0). Впрочем, на следующей стадии "бело-синие" уступили кипрскому "Пафосу" (0:1, 0:2) и вынуждены были продолжить выступления уже в Лиге Европы.

"Маккаби" Тель-Авив также стартовал в квалификации ЛЧ и, как и "Динамо", вылетел от "Пафоса" (1:1, 0:1). В Лиге Европы израильтяне справились с тем же соперником, что и киевляне ранее, - "Хамрун Спартанс" (2:1, 3:1).

Текущая форма команд

"Динамо" демонстрирует достаточно уверенный старт в чемпионате Украины. Команда Шовковского одержала победы над "Вересом" (1:0), "Рухом" (5:1) и "Эпицентром" (4:1), возглавив турнирную таблицу УПЛ.

Позитивной новостью для болельщиков стало и возвращение в строй Виталия Буяльского и дебют бразильца Торреса. Под вопросом остается участие в матче защитника Дениса Попова.

"Маккаби" в межсезонье проиграл "Хапоэлю" из Беэр-Шевы в Суперкубке Израиля (1:2), но впоследствии исправился, обыграв в Кубке Тото иерусалимский "Хапоэль" (2:1).

В составе тель-авивцев стоит выделить нападающего Дора Тургемана - лучшего бомбардира прошлого чемпионата Израиля, а также новичков - форварда Иона Николаеску и защитников Мохамеда Камару и Эйтора.

Статистика личных встреч

"Динамо" и "Маккаби" ранее встречались четыре раза.

В сезоне Лиги Европы-2011/12 две игры завершились ничьими - 1:1 в Тель-Авиве и 3:3 в Киеве.

В групповом этапе Лиги чемпионов-2015/16 киевляне победили оба матча - 2:0 и 1:0.

Примечательно, что в трех из этих игр ворота "Динамо" защищал нынешний главный тренер киевлян Александр Шовковский.

Прогноз букмекеров

Аналитики не определяют явного фаворита в первом матче. Коэффициенты на победу обеих команд одинаковые - 2,57, на ничью - 3,50.

В то же время в двухматчевом противостоянии шансы "Динамо" выше - 1,57 против 2,30 на итоговый успех "Маккаби".

Арбитры ответного матча

Главным арбитром матча станет 39-летний Георгий Круашвили из Грузии. На международном уровне он работает с 2015 года и имеет значительный опыт в европейских турнирах.

Помогать ему будут ассистенты Леван Варамишвили и Георгий Еликашвили. Обязанности четвертого арбитра выполнит Георгий Авазашвили, а за системой VAR будет следить испанец Сезар Сото Градо.

Чего ожидать от игры

Специалисты прогнозируют осторожный футбол с большим количеством борьбы. Обе команды стремятся получить пропуск в групповой этап Лиги Европы, поэтому рисковать с первых минут вряд ли кто-то будет. Ключевыми могут стать индивидуальные действия лидеров и реализация моментов.