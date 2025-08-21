"Динамо" против "Маккаби" в плей-офф Лиги Европы: где и когда смотреть

Киевское "Динамо" 21 августа проведет стартовый поединок раунда плей-офф квалификации Лиги Европы сезона-2025/26 против тель-авивского "Маккаби". Игра станет ключевой в борьбе за выход в групповой этап турнира.
Первая встреча между "Маккаби" и "Динамо" состоится сегодня на "ТСЦ Арене" в сербском городе Бачка-Топола. Начало игры в 21:00 по киевскому времени.
Поединок покажет телеканал "2+2". Трансляция также будет доступна на платформе "Киевстар ТВ".
Киевляне начали евросезон со второго раунда квалификации Лиги чемпионов, где без проблем одолели мальтийский "Хамрун Спартанс" (дважды по 3:0). Впрочем, на следующей стадии "бело-синие" уступили кипрскому "Пафосу" (0:1, 0:2) и вынуждены были продолжить выступления уже в Лиге Европы.
"Маккаби" Тель-Авив также стартовал в квалификации ЛЧ и, как и "Динамо", вылетел от "Пафоса" (1:1, 0:1). В Лиге Европы израильтяне справились с тем же соперником, что и киевляне ранее, - "Хамрун Спартанс" (2:1, 3:1).
"Динамо" демонстрирует достаточно уверенный старт в чемпионате Украины. Команда Шовковского одержала победы над "Вересом" (1:0), "Рухом" (5:1) и "Эпицентром" (4:1), возглавив турнирную таблицу УПЛ.
Позитивной новостью для болельщиков стало и возвращение в строй Виталия Буяльского и дебют бразильца Торреса. Под вопросом остается участие в матче защитника Дениса Попова.
"Маккаби" в межсезонье проиграл "Хапоэлю" из Беэр-Шевы в Суперкубке Израиля (1:2), но впоследствии исправился, обыграв в Кубке Тото иерусалимский "Хапоэль" (2:1).
В составе тель-авивцев стоит выделить нападающего Дора Тургемана - лучшего бомбардира прошлого чемпионата Израиля, а также новичков - форварда Иона Николаеску и защитников Мохамеда Камару и Эйтора.
"Динамо" и "Маккаби" ранее встречались четыре раза.
Примечательно, что в трех из этих игр ворота "Динамо" защищал нынешний главный тренер киевлян Александр Шовковский.
Аналитики не определяют явного фаворита в первом матче. Коэффициенты на победу обеих команд одинаковые - 2,57, на ничью - 3,50.
В то же время в двухматчевом противостоянии шансы "Динамо" выше - 1,57 против 2,30 на итоговый успех "Маккаби".
Главным арбитром матча станет 39-летний Георгий Круашвили из Грузии. На международном уровне он работает с 2015 года и имеет значительный опыт в европейских турнирах.
Помогать ему будут ассистенты Леван Варамишвили и Георгий Еликашвили. Обязанности четвертого арбитра выполнит Георгий Авазашвили, а за системой VAR будет следить испанец Сезар Сото Градо.
Специалисты прогнозируют осторожный футбол с большим количеством борьбы. Обе команды стремятся получить пропуск в групповой этап Лиги Европы, поэтому рисковать с первых минут вряд ли кто-то будет. Ключевыми могут стать индивидуальные действия лидеров и реализация моментов.
