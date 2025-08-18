ua en ru
Вт, 19 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

"Динамо" – "Маккабі": як українські команди грали з ізраїльтянами в єврокубках

Понеділок 18 серпня 2025 23:56
UA EN RU
"Динамо" – "Маккабі": як українські команди грали з ізраїльтянами в єврокубках Фото: "Динамо" проти "Маккабі" у ЛЧ-2015/16 (ФК "Динамо")
Автор: Андрій Костенко

Київське "Динамо" зіграє проти "Маккабі" з Тель-Авіва у плей-офф раунді Ліги Європи УЄФА. Це буде вже п'яте протистояння найтитулованішого ізраїльського клубу з вітчизняними колективами.

РБК-Україна згадує попередні українсько-ізраїльські протистояння в континентальних турнірах.

Перші битви у Лізі Європи

Вперше турнірні шляхи "Динамо" та "Маккабі" перетнулись у сезоні-2011/12 у груповому раунді Ліги Європи.

Кияни під керівництвом російського фахівця Юрія Сьоміна розпочали той сезон у кваліфікації ЛЧ, де поступилися казанському "Рубіну" (0:2, 1:2). Опустились у ЛЄ та в плей-офф раунді пройшли болгарський "Літекс" (1:0, 2:1).

У групі, разом з "Динамо" та "Маккабі" виступали англійський "Сток Сіті" та турецький "Бешикташ".

Перша зустріч суперників відбулась у Тель-Авіві та принесла нічию – 1:1. За киян на 9-й хвилині відзначився нігерійський нападник Браун Ідейє. Проте на 44-й хвилині "Маккабі" забив у відповідь.

В останньому турі команди зійшлися у Києві. На той час і кияни, і ізраїльський колектив вже втратили шанси на вихід у плей-офф. Але попри це, боротьба в матчі вийшла запеклою. "Динамо" швидко повело з різницею у два м'ячі, завдяки автоголу суперників на 12-й хвилині та точному удару Олега Гусєва – на 17-й. Але "Маккабі" зумів перевернути гру та на 75-й хвилині вже вигравав – 3:2. Киян врятував той же Гусєв, який оформив дубль на 80-й хвилині.

У підсумку "Динамо" фінішувало в групі третім, "Маккабі" – четвертим. Обидві команди остаточно залишили євротурніри.

&quot;Динамо&quot; – &quot;Маккабі&quot;: як українські команди грали з ізраїльтянами в єврокубках

Денис Гармаш забиває "Маккабі" у ЛЧ (фото: ФК "Динамо")

На рівні Ліги чемпіонів

Наступна зустріч сталася через чотири роки – вже в ЛЧ. "Динамо", яке тренував Сергій Ребров, на правах чемпіона України потрапило одразу до групового раунду турніру. Суперниками були – англійський "Челсі", португальський "Порту" та "Маккабі".

Перша гра знову пройшла в Ізраїлі та цього разу завершилася впевненою перемогою киян – 2:0. Голами відзначились Андрій Ярмоленко та Жуніор Мораєс.

В Києві команди грали в заключному турі. Динамівці здолали "Маккабі" завдяки єдиному голу Дениса Гармаша. Ця перемога дозволила "біло-синім" випередити "Порту" та з другого місця (після "Челсі") війти в 1/8 фіналу ЛЧ-2015/16. Там кияни й зупинились, поступившись "Манчестер Сіті" (1:3, 0:0).

&quot;Динамо&quot; – &quot;Маккабі&quot;: як українські команди грали з ізраїльтянами в єврокубках

"Маккабі" - "Шахтар" у Лізі Європи (фото: ФК "Шахтар")

"Маккабі" проти "Шахтаря"

Кияни з того часу з ізраїльськими командами більше не перетиналось. А от "Маккабі" ще двічі протистояв вітчизняним командам.

У Лізі Європи-2020/21 клуб з Тель-Авіва грав з донецьким "Шахтарем".

"Гірники" розпочали той сезон у Лізі чемпіонів, де посіли третє місце в групі: поступились мадридському "Реалу" та німецькій "Боруссії" з Менхенгладбаху, але випередили італійський "Інтер".

В 1/16 фіналу на шляху українського клубу й встав "Маккабі". Перший матч у Ізраїлі "Шахтар" під керівництвом португальського тренера Луїша Каштру виграв без особливих проблем – 2:0. Голами відзначились Жуніор Мораєс та Тете. Матч-відповідь, що проходив у Києві видався більш рівним, але все одно приніс перемогу донецькому клубу. Єдиний гол у зустрічі забив з пенальті Мораєс.

"Шахтар" вийшов до 1/8 фіналу де вже без шансів поступився італійській "Ромі" (0:3, 1:2).

&quot;Динамо&quot; – &quot;Маккабі&quot;: як українські команди грали з ізраїльтянами в єврокубках

Гра із "Зорею" в Лізі конференцій (фото: ФК "Зоря")

Із "Зорею" – в Лізі конференцій

Для "гірників" ті матчі так і лишаються єдиними проти представників Ізраїлю. "Маккабі" ж ще довелося поборотися з луганською "Зорею" в третьому євротурнірі – Лізі конференцій.

Сталося це зовсім недавно, у сезоні-2023/24. У груповому раунді до квартету В, окрім "Зорі" та "Маккабі", потрапили бельгійський "Гент" та "Брейдаблік" з Ісландії.

"Зоря" через агресію РФ проти України номінально домашні матчі проводила в польському Любліні. "Маккабі" спочатку грав на власному стадіоні, але потім, через загострення політичної ситуації у своїй країні, змушений був приймати суперників у сербському місті Бачка-Топола. Отже тоді, у 2023-му, українсько-ізраїльське протистояння відбувалось на тих же аренах, де тепер зіграють "Маккабі" та "Динамо".

"Зоря" стала першою українською командою, яка поступилась "Маккабі", причому двічі. У номінально домашній грі підопічні Валерія Кривенцова програвали з рахунком 0:3, але забили гол престижу – відзначився Данило Алефіренко.

Гра у Сербії спочатку проходила за схожим сценарієм. Українці знову "горіли" – 0:3, але цього разу ледь не спромоглися на камбек, забивши два у відповідь (Едуардо Герреро та Ігор Горбач). У підсумку луганці поступились – 2:3.

"Зоря" фінішувала в групі третьою, випередивши лише "Брейдаблік". А "Маккабі" виграв міні-турнір та вийшов до 1/8 фіналу. Там клуб з Тель-Авіва став автором гучної сенсації зі знаком "мінус". Команда спочатку розбила на виїзді грецький "Олімпіакос" – 4:1. Але потім, на номінально домашній арені, примудрилась розбазарити перевагу та поступилась в додатковий час – 1:6.

Раніше оцінили шанси "Полісся" проти італійської "Фіорентини" в Лізі конференцій.

Також читайте, на яких місцях "Динамо", "Шахтар" та інші клуби України в оновленому рейтингу УЄФА.

Читайте РБК-Україна в Google News
Футбол Ліга Європи Динамо Шахтар Зоря Маккабі
Новини
Трамп про тристоронню зустріч із Зеленським та Путіним: залежить від сьогоднішніх переговорів
Трамп про тристоронню зустріч із Зеленським та Путіним: залежить від сьогоднішніх переговорів
Аналітика
Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія