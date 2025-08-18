ua en ru
"Динамо" одноосібний лідер, "Олександрія" - на дні: 3-й тур УПЛ у відео

Понеділок 18 серпня 2025 21:03
"Динамо" одноосібний лідер, "Олександрія" - на дні: 3-й тур УПЛ у відео Фото: Іван Калюжний допоміг "Металісту 1925" розбити свій колишній клуб (УПЛ)
Автор: Андрій Костенко

За підсумками 3-го туру української Прем'єр-ліги турнір вперше в сезоні отримав одноосібного лідера. Натомість три команди ще не набрали жодного балу.

Про головні події туру – в огляді РБК-Україна.

"Динамо" та чотири переслідувачі

Як би ми не критикували "Динамо" за невдачі в єврокубках, на внутрішній арені саме підопічні Олександра Шовковського демонструють завидну стабільність.

Зокрема, у грі 3-го туру кияни не залишили шансів "Епіцентру", з яким на старті першості намучився "Шахтар". Ця перемога дозволила "біло-синім" одноосібно очолити таблицю УПЛ.

Ковалівський "Колос", який після двох турів тримав рівень з динамівцями, в черговому поєдинку втратив бали, не зберігши вдома перемогу над "Карпатами". Сталося це, багато у чому, через вилученню одного з лідерів ковалівців Ррапая, після чого команда Руслана Костишина змушена була більшу частину матчу грати в меншості.

Тепер "Колос", маючи 7 очок, опинився серед команд – головних переслідувачів чинних чемпіонів. Разом з ними до цієї групи входять "Шахтар", що впевнено переміг "Верес", ЛНЗ, який у Житомирі примусив капітулювати "Полісся", та, що є несподіванкою – "Оболонь". Столичний колектив у черговому матчі переміг на виїзді "Рух".

Катастрофічний старт "Олександрії"

Також у турнірі сформувалась група аутсайдерів. Три команди на старті поступилися у всіх поєдинках. І якщо присутність серед невдах новачка еліти – "Епіцентра" має логічне пояснення, то бачити з "бубликом" "Верес" – досить незвично.

Не кажучи вже про "Олександрію". Віце-чемпіони країни, від минулого складу яких майже нічого не залишилось, мають найгірші показники серед усіх учасників УПЛ. Якщо ж взяти до уваги провал у Лізі конференцій, невтішна серія "містян" становить вже п'ять програних матчів поспіль.

Символічно, що в розгромній поразці від "Металіста 1925", "Олександрія" постраждала від свого минулорічного лідера – Івана Калюжного, на рахунку якого гол та результативний пас.

Наступний , 4-й тур УПЛ пройде 29-31 серпня. Центральним у ньому стане матч "Динамо" – "Полісся". Кияни вперше в сезоні зіграють у Києві.

Відеоогляди матчів

"Рух" – Оболонь – 1:2

Голи: Лях, 62 – Устименко, 27, Суханов, 74

"Олександрія" – "Металіст 1925" – 1:4

Голи: Жота, 88 – Калюжний, 48, Рашіца, 76, Гаджиєв, 90, 90+3

"Колос" – "Карпати" – 1:1

Голи: Климчук, 20 – Краснопір, 67

Вилучення: Ррапай ("Колос"), 36 (пряма червона)

"Епіцентр" – "Динамо" – 1:4

Голи: Климець, 37 – Герреро, 8, Михайленко, 45+3, Волошин, 57, Ванат, 90+2

"Кудрівка" – "Полтава" – 3:1

Голи: Шаповал, 5 (пенальті), 50 (пенальті), Козак, 36 – Онищенко, 90+3

"Верес" – "Шахтар" – 0:2

Голи: Конопля, 45+1, Тобіас, 63

"Полісся" – ЛНЗ – 0:2

Голи: Нонікашвілі, 30 (пенальті), Оба, 90+1

"Зоря" – "Кривбас" – 2:3

Голи: Будківський, 41, 69 – Задерака, 9, 54, Парако, 16

Становище команд:

  1. "Динамо" – 9 очок (3 матчі)
  2. "Шахтар" – 7 (3)
  3. ЛНЗ – 7 (3)
  4. "Колос" – 7 (3)
  5. "Оболонь" – 7 (3)
  6. "Кудрівка" – 6 (3)
  7. "Кривбас" – 6 (3)
  8. "Металіст 1925" – 4 (3)
  9. "Зоря" – 4 (3)
  10. "Рух" – 3 (3)
  11. "Полісся" – 3 (3)
  12. "Полтава" – 3 (3)
  13. "Карпати" – 2 (3)
  14. "Верес" – 0 (3)
  15. "Епіцентр" – 0 (3)
  16. "Олександрія" – 0 (3)
