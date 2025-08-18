ua en ru
"Динамо" единоличный лидер, "Александрия" - на дне: 3-й тур УПЛ в видео

Понедельник 18 августа 2025 21:03
"Динамо" единоличный лидер, "Александрия" - на дне: 3-й тур УПЛ в видео Фото: Иван Калюжный помог "Металлисту 1925" разбить свой бывший клуб (УПЛ)
Автор: Андрей Костенко

По итогам 3-го тура украинской Премьер-лиги турнир впервые в сезоне получил единоличного лидера. В то же врямя, три команды еще не набрали ни одного балла.

О главных событиях тура - в обзоре РБК-Украина.

"Динамо" и четыре преследователя

Как бы мы ни критиковали "Динамо" за неудачи в еврокубках, на внутренней арене именно подопечные Александра Шовковского демонстрируют завидную стабильность.

В частности, в игре 3-го тура киевляне не оставили шансов "Эпицентру", с которым на старте первенства намучился "Шахтер". Эта победа позволила "бело-синим" единолично возглавить таблицу УПЛ.

Ковалевский "Колос", который после двух туров шел наравне с динамовцами, в очередном поединке потерял баллы, не сохранив дома победу над "Карпатами". Произошло это, во многом, из-за удаления одного из лидеров ковалевцев Ррапая, после чего команда Руслана Костышина вынуждена была большую часть матча играть в меньшинстве.

Теперь "Колос", имея 7 очков, оказался среди команд - главных преследователей действующих чемпионов. Вместе с ними в эту группу входят "Шахтер", уверенно победивший "Верес", ЛНЗ, который в Житомире заставил капитулировать "Полесье", и, что является неожиданностью - "Оболонь". Столичный коллектив в очередном матче победил на выезде "Рух".

Катастрофический старт "Александрии"

Также в турнире сформировалась группа аутсайдеров. Три команды на старте уступили во всех поединках. И если присутствие среди неудачников новичка элиты - "Эпицентра" имеет логическое объяснение, то видеть с "баранкой" "Верес" - довольно необычно.

Не говоря уже об "Александрии". Вице-чемпионы страны, от прошлого состава которых почти ничего не осталось, имеют худшие показатели среди всех участников УПЛ. Если же принять во внимание провал в Лиге конференций, неутешительная серия "горожан" составляет уже пять проигранных матчей подряд.

Символично, что в разгромном поражении от "Металлиста 1925", "Александрия" пострадала от своего прошлогоднего лидера - Ивана Калюжного, на счету которого гол и результативный пас.

Следующий, 4-й тур УПЛ пройдет 29-31 августа. Центральным в нем станет матч "Динамо" - "Полесье". Киевляне впервые в сезоне сыграют в Киеве.

Видеообзоры матчей

"Рух" - Оболонь - 1:2

Голы: Лях, 62 - Устименко, 27, Суханов, 74

"Александрия" - "Металлист 1925" - 1:4

Голы: Жота, 88 - Калюжный, 48, Рашица, 76, Гаджиев, 90, 90+3

"Колос" - "Карпаты" - 1:1

Голы: Климчук, 20 - Краснопир, 67

Удаление: Ррапай ("Колос"), 36 (прямая красная)

"Эпицентр" - "Динамо" - 1:4

Голы: Климец, 37 - Герреро, 8, Михайленко, 45+3, Волошин, 57, Ванат, 90+2

"Кудривка" - "Полтава" - 3:1

Голы: Шаповал, 5 (пенальти), 50 (пенальти), Козак, 36 - Онищенко, 90+3

"Верес" - "Шахтер" - 0:2

Голы: Конопля, 45+1, Тобиас, 63

"Полесье" - ЛНЗ - 0:2

Голы: Ноникашвили, 30 (пенальти), Оба, 90+1

"Заря" - "Кривбасс" - 2:3

Голы: Будковский, 41, 69 - Задерака, 9, 54, Парако, 16

Положение команд:

  1. "Динамо" - 9 очков (3 матча)
  2. "Шахтер" - 7 (3)
  3. ЛНЗ - 7 (3)
  4. "Колос" - 7 (3)
  5. "Оболонь" - 7 (3)
  6. "Кудривка" - 6 (3)
  7. "Кривбасс" - 6 (3)
  8. "Металлист 1925" - 4 (3)
  9. "Заря" - 4 (3)
  10. "Рух" - 3 (3)
  11. "Полесье" - 3 (3)
  12. "Полтава" - 3 (3)
  13. "Карпаты" - 2 (3)
  14. "Верес" - 0 (3)
  15. "Эпицентр" - 0 (3)
  16. "Александрия" - 0 (3)

