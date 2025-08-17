Сенсація чи фіаско? Оцінюємо шанси “Полісся” проти “Фіорентини”

У четвер, 21 серпня, житомирське “Полісся” зіграє з італійською “Фіорентиною” у першому поєдинку раунду плейоф кваліфікації Ліги конференцій сезону-2025/26.

Прогноз букмекерів

Аналітики вважають "Фіорентину" беззаперечним фаворитом цієї дуелі. На перемогу флорентійців у першій грі пропонують коефіцієнт 1,40. Варіант із нічиєю оцінений у 4,55, тоді як успіх "Полісся" має показник 7,50.

У двоматчевому протистоянні ситуація ще більш однозначна: шанси італійців на вихід далі дорівнюють 1,10, тоді як тріумф житомирської команди - 6,00.

Таким чином, букмекери фактично не залишають "Поліссю" великих шансів на сенсацію.

Коментарі наставника

Головний тренер житомирян Руслан Ротань підкреслив, що його футболісти виходитимуть на поле без страху.

"На нас чекає "Фіорентина" - дуже сильний суперник, який останніми роками постійно доходить до фіналів у Лізі конференцій. Але ми повинні бути ментально готовими. Це дві гри по 90 хвилин, і важливо грати до кінця. Ми не маємо боятися імен, потрібно показувати свою гру", - заявив Ротань.

"Якщо на папері Фіорентина виглядає явним фаворитом, я думаю, що ми повинні ментально підійти до матчу таким чином, щоб не боятися цього іменитого суперника, а грати у свою гру", - додав головний тренер.

"Ми не збираємось жалітись. Ми тут, і хочемо продовжувати боротьбу. І хочемо в чемпіонаті України працювати. Так, втома - це все розуміємо, але нам потрібно знаходити внутрішні резерви, щоб залишатись якомога більше на Євроарені, щоб ми прагнули в груповий етап. Тому для цього як мінімум потрібно велике бажання, мрії. А мрії іноді збуваються", - наводить слова Ротаня пресслужба Полісся.

Руслан Ротань (фото: facebook.com/fcpolissya)

Думка нападника "Полісся"

Форвард житомирського клубу Олександр Філіппов визнає силу суперника, але зберігає бойовий настрій.

"Звичайно, "Фіорентина" - топкоманда, можливо, найсильніша, яку ми могли отримати на цьому етапі. Але ми виходитимемо з думками про перемогу. Спершу у нас важливий матч у чемпіонаті, а далі вже почнемо готуватися до гри в Лізі конференцій", - сказав нападник.

Чого чекати від матчу

Для "Полісся" цей поєдинок стане історичним, адже команда вперше зіграє у плейоф кваліфікації єврокубків.

Житомиряни вже подолали двох суперників на шляху до цього етапу. Спочатку пройшли "Санта-Колому" з Андорри (1:2, 4:1), а згодом здолали угорський "Пакш" (3:0, 1:2).

"Фіорентина" ж лише розпочинає сезон офіційними матчами. Минулого року "фіалки" фінішували на шостому місці в чемпіонаті Італії, а в єврокубках дісталися фіналу Ліги конференцій. Такі результати та досвід у міжнародних змаганнях робить італійський клуб одним із головних претендентів на перемогу в турнірі.

Що далі

Матч-відповідь відбудеться 28 серпня в італійському місті Реджо-Емілія. Переможець протистояння вийде до групового етапу Ліги конференцій, а команда, що програє, завершить свій єврокубковий шлях.

Де дивитися матч "Полісся" - "Фіорентина"

Поєдинок плейоф кваліфікації Ліги конференцій між житомирським та італійським клубами можна буде переглянути наживо на платформі онлайн-телебачення "Київстар ТБ".

Сам матч відбудеться на “Татран Арені” в словацькому Пряшеві та розпочнеться о 21:00 за київським часом.