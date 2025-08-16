ua en ru
"Динамо" не залишило шансів "Епіцентру" та одноосібно очолило таблицю УПЛ (відео)

Субота 16 серпня 2025 19:59
Фото: Едуардо Герреро вперше відзначився за киян в УПЛ (ФК "Динамо")
Автор: Андрій Костенко

Київське "Динамо" здобуло третю перемогу в трьох стартових поєдинках української Прем'єр-ліги-2025/26. Успіх у грі з "Епіцентром" з Кам'янця-Подільського дозволило "біло-синім" одноосібно очолити турнірну таблицю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

УПЛ, 3-й тур

"Епіцентр" – "Динамо" – 1:4

Голи: Климець, 38 – Герреро, 8, Михайленко, 45+3, Волошин, 57, Ванат, 90+4

Як пройшов матч

Вже на 8-й хвилині рахунок відкрив Герреро після передачі Михайленка. Для панамського нападника це став перший гол у чемпіонаті України за київський клуб: його безгольова серія тривала 17 матчів.

Втім, господарі відповіли ще у першому таймі – на 38-й хвилині забив Климець. Цей м'яч став історичним, адже став першим для "Епіцентра" в УПЛ.

Проте кияни швидко повернули собі перевагу: перед свистком на перерву Михайленко реалізував передачу Піхальонка.

У другому таймі команда Олександра Шовковського остаточно зняла питання про переможця. На 58-й хвилині відзначився Волошин, а вже у компенсований час Ванат оформив четвертий гол "біло-синіх" після комбінації за участю Торреса та Шапаренка.

Що означає перемога "Динамо"

Це вже третя поспіль перемога "Динамо" на старті нового сезону УПЛ. З 9-ма очками "біло-сині" одноосібно очолили турнірну таблицю.

"Епіцентр" натомість поки залишається без залікових балів: три поразки в трьох іграх.

