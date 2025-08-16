УПЛ. Краснопір урятував "Карпати" в другому матчі поспіль: "Колос" не встояв у меншості (відео)

Ковалівський "Колос" більшу частину матчу з львівським "Карпатами" грав у меншості і не втримав переможний результат. Ковалівці втратили перші очки в сезоні української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна

УПЛ, 3-й тур

"Колос" – "Карпати" – 1:1

Голи: Климчук, 20 – Краснопір, 67

Вилучення: Ррапай ("Колос"), 35 (пряма червона)

Як пройшла гра

Ковалівці, що вийшли на матч у статусі одного з лідерів першості (після двох турів мали разом з "Динамо" по 6 очок), почали дуже потужно.

Вже на 20-й хвилині команда Руслана Костишина вийшла вперед. Після швидкого вкидання ауту Гагнідзе відпасував на вільного Климчука, який точно пробив.

В подальшому "Колос" контролював гру, доки на 30-й хвилині над стадіоном не пролунав сигнал тривоги. Команди вимушено відпочивали майже півгодини. А коли повернулись на поле, ситуація раптово змінилася.

Судді згадали про небезпечний підкат півзахисника господарів Ррапая, який стався ще до тривоги. І після перегляду ВАР косовар побачив перед собою червону картку. Так "Колос", який шукав щастя в атаці, мусив змінювати план на гру.

Після перерви "Карпати", користуючись чисельною перевагою, стали помітно підтискати і зрештою досягли свого. Рятівний гол, як і в попередньому матчі з "Шахтарем" записав на свій рахунок Краснопір.

Більш того, відчувши смак успіху, "Карпати" протягом наступних хвилин мали декілька чудових нагод, щоб забити переможний м'яч. Але ковалівці встояли.

Що означає нічия

"Колос" втратив перші очки в сезоні, але все ще продовжує утримували лідерство в таблиці УПЛ, маючи 7 пунктів у активі.

Ситуація може змінитися сьогодні після матчу "Епіцентр" – "Динамо", який стартує о 18:00 в Тернополі.

Натомість "Карпати" ніяк не можуть відчути смак перемоги: у них – дві нічиї та поразка.