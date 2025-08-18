ua en ru
"Динамо" - "Маккаби": как украинские команды играли с израильтянами в еврокубках

Понедельник 18 августа 2025 23:56
"Динамо" - "Маккаби": как украинские команды играли с израильтянами в еврокубках Фото: "Динамо" против "Маккаби" в ЛЧ-2015/16 (ФК "Динамо")
Автор: Андрей Костенко

Киевское "Динамо" сыграет против "Маккаби" из Тель-Авива в плей-офф раунде Лиги Европы УЕФА. Это будет уже пятое противостояние самого титулованного израильского клуба с отечественными коллективами.

РБК-Украина вспоминает предыдущие украинско-израильские противостояния в континентальных турнирах.

Первые битвы в Лиге Европы

Впервые турнирные пути "Динамо" и "Маккаби" пересеклись в сезоне-2011/12 в групповом раунде Лиги Европы.

Киевляне под руководством российского специалиста Юрия Семина начали тот сезон в квалификации ЛЧ, где уступили казанскому "Рубину" (0:2, 1:2). Опустились в ЛЕ и в плей-офф раунде прошли болгарский "Литекс" (1:0, 2:1).

В группе, вместе с "Динамо" и "Маккаби" выступали английский "Сток Сити" и турецкий "Бешикташ".

Первая встреча соперников состоялась в Тель-Авиве и принесла ничью - 1:1. За киевлян на 9-й минуте отличился нигерийский нападающий Браун Идейе. Однако на 44-й минуте "Маккаби" забил в ответ.

В последнем туре команды сошлись в Киеве. К тому времени и киевляне, и израильский коллектив уже потеряли шансы на выход в плей-офф. Но несмотря на это, борьба в матче получилась ожесточенной. "Динамо" быстро повело с разницей в два мяча, благодаря автоголу соперников на 12-й минуте и точному удару Олега Гусева - на 17-й. Но "Маккаби" сумел перевернуть игру и на 75-й минуте уже выигрывал - 3:2. Киевлян спас тот же Гусев, который оформил дубль на 80-й минуте.

В итоге "Динамо" финишировало в группе третьим, "Маккаби" - четвертым. Обе команды окончательно покинули евротурниры.

&quot;Динамо&quot; - &quot;Маккаби&quot;: как украинские команды играли с израильтянами в еврокубках

Денис Гармаш забивает "Маккаби" в ЛЧ (фото: ФК "Динамо")

На уровне Лиги чемпионов

Следующая встреча произошла через четыре года - уже в ЛЧ. "Динамо", которое тренировал Сергей Ребров, на правах чемпиона Украины попало сразу в групповой раунд турнира. Соперниками были - английский "Челси", португальский "Порту" и "Маккаби".

Первая игра снова прошла в Израиле и на этот раз завершилась уверенной победой киевлян - 2:0. Голами отметились Андрей Ярмоленко и Жуниор Мораес.

В Киеве команды играли в заключительном туре. Динамовцы одолели "Маккаби" благодаря единственному голу Дениса Гармаша. Эта победа позволила "бело-синим" опередить "Порту" и со второго места (после "Челси") выйти в 1/8 финала ЛЧ-2015/16. Там киевляне и остановились, уступив "Манчестер Сити" (1:3, 0:0).

&quot;Динамо&quot; - &quot;Маккаби&quot;: как украинские команды играли с израильтянами в еврокубках

"Маккаби" - "Шахтер" в Лиге Европы (фото: ФК "Шахтер")

"Маккаби" против "Шахтера"

Киевляне с того времени с израильскими командами больше не пересекались. А вот "Маккаби" еще дважды противостоял отечественным командам.

В Лиге Европы-2020/21 клуб из Тель-Авива играл с донецким "Шахтером".

"Горняки" начали тот сезон в Лиге чемпионов, где заняли третье место в группе: уступили мадридскому "Реалу" и немецкой "Боруссии" из Менхенгладбаха, но опередили итальянский "Интер".

В 1/16 финала на пути украинского клуба и встал "Маккаби". Первый матч в Израиле "Шахтер" под руководством португальского тренера Луиша Каштру выиграл без особых проблем - 2:0. Голами отметились Жуниор Мораес и Тете. Ответный матч, проходивший в Киеве, выдался более равным, но все равно принес победу донецкому клубу. Единственный гол во встрече забил с пенальти Мораес.

"Шахтер" вышел в 1/8 финала где уже без шансов уступил итальянской "Роме" (0:3, 1:2).

&quot;Динамо&quot; - &quot;Маккаби&quot;: как украинские команды играли с израильтянами в еврокубках

Игра с "Зарей" в Лиге конференций (фото: ФК "Заря")

С "Зарей" - в Лиге конференций

Для "горняков" те матчи так и остаются единственными против представителей Израиля. "Маккаби" же еще пришлось побороться с луганской "Зарей" в третьем евротурнире - Лиге конференций.

Случилось это совсем недавно, в сезоне-2023/24. В групповом раунде в квартет В, кроме "Зари" и "Маккаби", попали бельгийский "Гент" и "Брейдаблик" из Исландии.

"Заря" из-за агрессии РФ против Украины номинально домашние матчи проводила в польском Люблине. "Маккаби" сначала играл на своем стадионе, но потом, из-за обострения политической ситуации в своей стране, вынужден был принимать соперников в сербском городе Бачка-Топола. Так что тогда, в 2023-м, украинско-израильское противостояние происходило на тех же аренах, где теперь сыграют "Маккаби" и "Динамо".

"Заря" стала первой украинской командой, которая уступила "Маккаби", причем дважды. В номинально домашней игре подопечные Валерия Кривенцова проигрывали со счетом 0:3, но забили гол престижа - отличился Даниил Алефиренко.

Игра в Сербии поначалу проходила по схожему сценарию. Украинцы снова "горели" - 0:3, но на этот раз едва не сподобились на камбэк, забив два в ответ (Эдуардо Герреро и Игорь Горбач). В итоге луганчане уступили - 2:3.

"Заря" финишировала в группе третьей, опередив лишь "Брейдаблик". А "Маккаби" выиграл мини-турнир и вышел в 1/8 финала. Там клуб из Тель-Авива стал автором громкой сенсации со знаком "минус". Команда сначала разбила на выезде греческий "Олимпиакос" - 4:1. Но потом, на номинально домашней арене, умудрилась разбазарить преимущество и уступила в дополнительное время - 1:6.

Ранее оценили шансы "Полесья" против итальянской "Фиорентины" в Лиге конференций.

Также читайте, на каких местах "Динамо", "Шахтер" и другие клубы Украины в обновленном рейтинге УЕФА.

