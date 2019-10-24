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Динамо - Копенгаген: где смотреть матч

Новости » Спорт    24.10.2019 - 17:50
Динамо - Копенгаген: где смотреть матч
Фото: тренировка "Динамо" накануне игры с "Копенгагеном" (twitter.com/DynamoKyiv)

Где и когда начнется поединок 3 тура группового этапа Лиги Европы

В третьем туре Лиги чемпионов сойдутся два лидера группы В - киевское "Динамо" и датский "Копенгаген". По мнению букмекеров, вице-чемпион Украины является фаворитом противостояния.

24 октября 22:00
Киев, НСК "Олимпийский"

В четверг, 24 октября, на стадионе на стадионе НСК "Олимпийский" состоится матч Лиги Европы, в котором встретятся "Динамо" и" Копенгаген".

В прямом эфире игру можно будет посмотреть на канале "Футбол 2". Время начала матча - 22:00.

"Динамо" и "Копенгаген" делят первую строчку, набрав по четыре очка после двух туров. Киевский клуб в первом туре победил в родных стенах "Мальме" - 1:0, после чего сыграл в гостях по нулям с "Лугано". Чемпионы Дании стартовали с домашней победы над швейцарской командой (1:0), а затем разошлись миром со шведами (1:1).

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