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Динамо - Копенгаген: де дивитися матч

Новини » Спорт    24.10.2019 - 17:50
Динамо - Копенгаген: де дивитися матч
Фото: тренування "Динамо" напередодні гри з "Копенгагеном" (twitter.com/DynamoKyiv)

Де і коли почнеться поєдинок 3 туру групового етапу Ліги Європи

У третьому турі Ліги чемпіонів зійдуться два лідери групи В - київське "Динамо" та данський "Копенгаген". На думку букмекерів, віце-чемпіон України є фаворитом протистояння.

24 жовтня 22:00
Київ, НСК "Олімпійський"

У четвер, 24 жовтня, на стадіоні на стадіоні НСК "Олімпійський" відбудеться матч Ліги Європи, в якому зустрінуться "Динамо" і "Копенгаген" .

Час початку матчу - 22:00.

"Динамо" і "Копенгаген" ділять першу сходинку, набравши по чотири очки після двох турів. Київський клуб в першому турі переміг у рідних стінах "Мальме" - 1:0, після чого зіграв у гостях по нулях з "Лугано". Чемпіони Данії стартували з домашньої перемоги над швейцарською командою (1:0), а потім розійшлися миром зі шведами (1:1).

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