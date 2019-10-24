Динамо - Копенгаген: прогноз букмекеров

Фото: тренировка "Динамо" накануне игры с "Копенгагеном" (twitter.com/DynamoKyiv)

Специалисты считают фаворитом киевский клуб

Киевское "Динамо" поспорит с чемпионом Дании "Копенгагеном" за первое место в группе Лиги Европы. Трансляция начнется в 22:00, а смотреть матч можно на телеканале "Футбол 2".

24 октября 22:00

Киев, НСК "Олимпийский"

Букмекеры считают фаворитами украинскую команду. Победа "Динамо" в 3 туре группового турнира оценивается в 1,81, тогда как на успех "Копенгагена" матча можно поставить с коэффициентом 4,80. Ничью оценили в 3,45.

Поединок на НСК "Олимпийский" в Киеве обслужит судейская бригада из Турции во главе с 33-летним Халилом Умут Мелером. Ранее с украинскими клубами в еврокубках этот рефери не пересекался, а вот с "Копенгагеном" уже встречался, в прошлом году зафиксировав домашнюю победу датчан над софийским ЦСКА (2:1) в квалификации Лиги Европы.

"Динамо" и "Копенгаген" делят первую строчку, набрав по четыре очка после двух туров. Киевский клуб в первом туре победил в родных стенах "Мальме" - 1:0, после чего сыграл в гостях по нулям с "Лугано". Чемпионы Дании стартовали с домашней победы над швейцарской командой (1:0), а затем разошлись миром со шведами (1:1).