Динамо - Брюгге: прогноз букмекеров

Фото: "Динамо" -"Брюгге" (twitter.com/dynamokyiv)

Специалисты считают фаворитом киевский клуб

"Динамо" сойдется с "Брюгге" в борьбе за выход в следующий этап Лиги чемпионов. Трансляция матча третьего квалификационного раунда начнется в 20:30, а смотреть поединок можно на канале 2+2.

13 августа 20:30

Киев, НСК "Олимпийский"

Букмекеры считают подопечных Александра Хацкевича фаворитом домашнего матча. На победу киевской команды дается коэффициент 1,94, тогда как успех "Брюгге" оценен 3,55. На ничейный результат можно поставить 3,35.

В то же время, по мнению букмекеров, у "Динамо" намного меньше шансов на выход в следующий этап квалификации. На проход киевлян можно сделать ставку с коэффициентом 3,05, а на "Брюгге" - 1,38.

Первая встреча завершилась победой бельгийцев - 1:0. Единственный гол в игре забил Ханс Ванакен с пенальти на 37 минуте после фола Александра Караваева в своей штрафной.

Подопечным Александра Хацкевича нужно побеждать с разницей в два гола или в серии пенальти, если по итогам основного и дополнительного времени будет результат 1:0.

Победитель в этом двухматчевом противостоянии встретится с сильнейшим в паре "Базель" (Швейцария) - ЛАСК (Австрия), а проигравшего ждет групповой этап Лиги Европы.