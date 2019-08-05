"Динамо" узнало возможного соперника в плей-офф Лиги чемпионов

Фото: футболисты "Динамо" (twitter.com/dynamokyiv)

Сначала команде Хацкевича необходимо пройти вице-чемпиона Бельгии

По результатам жеребьевки определились пары, которые будут вести борьбу за выход в групповой этап Лиги чемпионов сезона 2019/20. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Киевское "Динамо", в случае прохождения бельгийского "Брюгге" на стадии 3 квалификационного раунда, встретится с победителем пары "Базель" (Швейцария) - ЛАСК (Австрия).

За умови перемоги над «Брюгге» у двоматчовому протистоянні «Динамо» зустрінеться з переможцем пари «Базель» (SUI) / ЛАСК (AUT)



Базові дати раунду плей-оф:

20/21 серпня: перші матчі

27/28 серпня: матчі-відповіді pic.twitter.com/pcDeLtkE3I — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) August 5, 2019

Другие результаты:

"Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Ференцварош" (Венгрия) / "Марибор" (Словения) - "Русенборг" (Норвегия)

ЧФР (Румыния) - "Селтик" (Шотландия) / "Славия" (Чехия)

"Янг Бойз" (Швейцария) - "Црвена Звезда" (Сербия) / "Копенгаген" (Дания)

АПОЕЛ (Кипр) - "Карабах" (Азербайджан) / ПАОК (Греция) - "Аякс" (Нидерланды)

"Истанбул Башакшехир" (Турция) - "Олимпиакос" (Греция) / "Краснодар" (Россия) - "Порту" (Португалия)

#UCL play-off draw!



Will your team reach the group stage? pic.twitter.com/FgIUOwnLOx — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 5, 2019

Первые поединки решающего раунда квалификации плей-офф Лиги чемпионов состоятся 20-21 августа, ответные - 27-28 августа. Проигравшие продолжат борьбу на групповом этапе Лиги Европы.

"Динамо" начнет еврокубковый сезон завтра, 6 августа, в Брюгге. Команда Александра Хацкевича уже отправилось в Бельгию в составе 22 футболистов.