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"Динамо" узнало возможного соперника в плей-офф Лиги чемпионов

Новости » Спорт    05.08.2019 - 13:15
"Динамо" узнало возможного соперника в плей-офф Лиги чемпионов
Фото: футболисты "Динамо" (twitter.com/dynamokyiv)

Сначала команде Хацкевича необходимо пройти вице-чемпиона Бельгии

По результатам жеребьевки определились пары, которые будут вести борьбу за выход в групповой этап Лиги чемпионов сезона 2019/20. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Киевское "Динамо", в случае прохождения бельгийского "Брюгге" на стадии 3 квалификационного раунда, встретится с победителем пары "Базель" (Швейцария) - ЛАСК (Австрия).

Другие результаты:

"Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Ференцварош" (Венгрия) / "Марибор" (Словения) - "Русенборг" (Норвегия) 

ЧФР (Румыния) - "Селтик" (Шотландия) / "Славия" (Чехия) 

"Янг Бойз" (Швейцария) - "Црвена Звезда" (Сербия) / "Копенгаген" (Дания)

АПОЕЛ (Кипр) - "Карабах" (Азербайджан) / ПАОК (Греция) - "Аякс" (Нидерланды) 

"Истанбул Башакшехир" (Турция) - "Олимпиакос" (Греция) / "Краснодар" (Россия) - "Порту" (Португалия) 

Первые поединки решающего раунда квалификации плей-офф Лиги чемпионов состоятся 20-21 августа, ответные - 27-28 августа. Проигравшие продолжат борьбу на групповом этапе Лиги Европы.

"Динамо" начнет еврокубковый сезон завтра, 6 августа, в Брюгге. Команда Александра Хацкевича уже отправилось в Бельгию в составе 22 футболистов.

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