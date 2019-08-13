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Динамо - Брюгге: прогноз букмекерів

Новини » Спорт    13.08.2019 - 16:52
Динамо - Брюгге: прогноз букмекерів
Фото: "Динамо" -"Брюгге" (twitter.com/dynamokyiv)

Фахівці вважають фаворитом київський клуб

"Динамо" зійдеться з "Брюгге" у боротьбі за вихід до наступного етапу Ліги чемпіонів. Трансляція матчу-відповіді третього кваліфікаційного раунду розпочнеться о 20:30, а дивитися поєдинок можна на каналі 2+2.

13 серпня 20:30
Київ, НСК "Олімпійський"

Букмекери вважають підопічних Олександра Хацкевича фаворитом домашнього матчу. На перемогу київської команди дається коефіцієнт 1,94, тоді як успіх "Брюгге" оцінений 3,55. На нічийний результат можна поставити 3,35.

Водночас, на думку букмекерів, у "Динамо" набагато менше шансів на вихід в наступний етап кваліфікації. На прохід киян можна зробити ставку з коефіцієнтом 3,05, а на "Брюгге" - 1,38.

Перша зустріч завершилася перемогою бельгійців - 1:0. Єдиний гол у грі забив Ханс Ванаку з пенальті на 37 хвилині після фолу Олександра Караваєва в своїй штрафній.

Підопічним Олександра Хацкевича потрібно перемагати з різницею в два голи або в серії пенальті, якщо за підсумками основного і додаткового часу буде результат 1:0.

Переможець в цьому двоматчевому протистоянні зустрінеться з найсильнішим у парі "Базель" (Швейцарія) - ЛАСК (Австрія), а того, хто програв чекає груповий етап Ліги Європи.

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