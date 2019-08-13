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Динамо - Брюгге: где смотреть матч

Новости » Спорт    13.08.2019 - 13:52
Динамо - Брюгге: где смотреть матч
Фото: "Динамо" -"Брюгге" (twitter.com/dynamokyiv)

Где и когда начнется ответный поединок отбора Лиги чемпионов

"Динамо" сыграет против "Брюгге" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Букмекеры считают киевский клуб фаворитом домашнего матча.

13 августа 20:30
Киев, НСК "Олимпийский"

Ответный поединок "Динамо" -"Брюгге" состоится во вторник, 13 августа, на киевском НСК "Олимпийский". Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на телеканале 2+2. Стартовый свисток прозвучит в 20:30.

Первая встреча завершилась победой бельгийцев - 1:0. Единственный гол в игре забил Ханс Ванакен с пенальти на 37 минуте после фола Александра Караваева в своей штрафной.

Подопечным Александра Хацкевича нужно побеждать с разницей в два гола или в серии пенальти, если по итогам основного и дополнительного времени будет результат 1:0.

Победитель в этом двухматчевом противостоянии встретится с сильнейшим в паре "Базель" (Швейцария) - ЛАСК (Австрия), а проигравшего ждет групповой этап Лиги Европы.

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