Яготинська громада

Згідно з публікацією прес-служби ДТЕК Київські регіональні електромережі у Facebook, складною ситуація з електропостачанням залишається в Яготинській міській територіальній громаді (у Бориспільському районі Київської області).

Повідомляється, що енергетикам вже вдалося:

виконати низку ремонтів;

перезаживити частину споживачів - щоб перевести їх на стабілізаційні графіки.

"Для громади розробили графіки за схемою щонайменше "3 години зі світлом - 9 годин без світла", - уточнили в ДТЕК.

Зауважується водночас, що ворог продовжує прицільно атакувати енергооб'єкти.

"Деякі із них зазнають повторних ударів вже вдруге за місяць. Також пошкоджена робоча автівка", - поділились у компанії.

Уточнюється, що нові пошкодження ускладнюють відновлення електропостачання.

"Дякуємо жителям за терпіння та розуміння. Енергетики роблять усе можливе, щоб повернути світло в кожну домівку", - наголосили у ДТЕК.

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Броварська громада

Ситуація з електропостачанням у Броварській громаді, за даними прес-служби ДТЕК Київські регіональні електромережі, також залишається складною.

Українцям нагадали, що постійні ворожі атаки на енергооб'єкти:

порушують роботу енергосистеми;

залишають жителів без світла.

При цьому енергетики "продовжують відновлювальні роботи на пошкоджених об'єктах".

Мешканців громади попередили, що під час ремонтних робіт "відбуватимуться короткочасні відключення електроенергії протягом дня".

"Попри всі труднощі, енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити електропостачання та заживити всіх клієнтів. Дякуємо жителям Броварської громади за терпіння та розуміння", - додали у ДТЕК.

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Як діяти, якщо світло зникло

У ДТЕК Київські регіональні електромережі визнали, що через ворожі обстріли "мережі працюють на межі можливостей".

"Коли світло з'являється, усі одразу вмикають електроприлади, і через таке перевантаження можуть виникати аварії", - нагадали українцям.

Повідомляється також, що "часто проблеми стаються в мережах усередині самого будинку" (за них відповідають ОСББ/ЖБК/ЖЕК/керуюча компанія).

Якщо світло зникло, спеціалісти радять - щоб швидше дізнатися причину та повідомити про аварійну ситуацію - зробити три прості кроки:

перевірити на офіційному сайті ДТЕК або у чат-боті - чи є зараз стабілізаційні або екстрені відключення;

- чи є зараз стабілізаційні або екстрені відключення; якщо відключень немає - звернутись до свого ОСББ, ЖБК, ЖЕКу чи керуючої компанії (вони мають перевірити, чи все справно саме у вашому будинку чи житловому комплексі);

- звернутись до свого ОСББ, ЖБК, ЖЕКу чи керуючої компанії (вони мають перевірити, чи все справно саме у вашому будинку чи житловому комплексі); якщо з внутрішньобудинковими мережами все гаразд - ОСББ має звернутися до оператора системи розподілу (далі за перевірку візьмуться енергетики ДТЕК).

Що робити, якщо зникло світло - алгоритм від ДТЕК (інфографіка: facebook.com/dtekkrem)

У компанії зауважили, що дотримання такого простого порядку дій допоможе спеціалістам - бригади не втрачатимуть час на перевірку будинків і зможуть швидше лагодити серйозні аварії.

"Це ваша реальна допомога, щоб світло швидше повернулося до тих, хто на нього дуже чекає", - підсумували у ДТЕК.