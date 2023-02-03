Деякі скандали могла інспірувати РФ. Арахамія закликав СБУ відстежувати корупцію в Міноборони

Служба безпеки України має відстежувати корупційні прояви всередині Міністерства оборони та реагувати на них, не порушуючи роботу інституції під час війни.

Так, за останні тижні розгорілася велика кількість скандалів довкола Міноборони.

"Частина з них абсолютно виправдані і за ними уже є судові рішення. А деякі, зважаючи на час, факти і обставини, цілком можуть бути інспіровані нашим ворогом", - написав Арахамія.

Він підкреслив важливість Міноборони під час війни, тому закликав максимально тверезо та розважливо дивитися на ситуацію і в гонитві за справедливістю не погіршити міжнародні позиції України напередодні ймовірного контрнаступу Росії.

"Як член Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки знаю багато професійних, патріотичних та відданих Україні людей, які працюють у Міністерстві оборони. Багато з них мають бойовий досвід з 2014 року. У багатьох із них прямо в кабінетах стоять ліжка, бо вони живуть і працюють в Міністерстві майже цілодобово", - написав нардеп.

З огляду на це, Арахамія закликав СБУ уважно відстежувати корупційні прояви всередині міністерства та негайно ізолювати їх законними способами, не порушуючи при цьому нормальну роботу органу під час війни.

Нагадаємо, Міноборони звільнило керівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Олександра Лієва за власним бажанням після повідомлень у ЗМІ про нібито наявність у нього російського паспорта. Проте цю інформацію не підтвердили у міністерстві, а самі журналісти пізніше спростували цю інформацію.

До того ж, нещодавно ЗМІ опублікували розслідування, в якому стверджувалося, що нібито Міноборони закуповує харчі для ЗСУ за завищеними цінами.

У зв'язку з цим було звільнено екс-заступника міністра оборони В'ячеслава Шаповалова та директора департаменту держзакупівель Міністерства оборони Богдана Хмельницького. Пізніше суд арештував обох екс-посадовців.

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