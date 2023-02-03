Некоторые скандалы могла инспирировать РФ. Арахамия призвал СБУ отслеживать коррупцию в Минобороны

Служба безопасности Украины должна отслеживать коррупционные проявления внутри Министерства обороны и реагировать на них, не нарушая работу институции во время войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию .

Так, за последние недели разгорелось большое количество скандалов вокруг Минобороны.

"Часть из них абсолютно оправданы и за ними уже есть судебные решения. А некоторые, ввиду времени, фактов и обстоятельств, вполне могут быть инспирированы нашим врагом", - написал Арахамия.

Он подчеркнул важность Минобороны во время войны, поэтому призвал максимально трезво и рассудительно смотреть на ситуацию и в погоне за справедливостью не ухудшить международные позиции Украины накануне предполагаемого контрнаступления России.

"Как член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки знаю много профессиональных, патриотических и преданных Украине людей, которые работают в Министерстве обороны. У многих из них есть боевой опыт с 2014 года. У многих из них прямо в кабинетах стоят кровати, потому что они живут и работают в Министерстве почти круглосуточно", - написал нардеп.

В связи с этим Арахамия призвал СБУ внимательно отслеживать коррупционные проявления внутри министерства и немедленно изолировать их законными способами, не нарушая при этом нормальную работу органа во время войны.

Напомним, Минобороны уволило руководителя департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Александра Лиева по собственному желанию после сообщений в СМИ о якобы наличии у него российского паспорта. Однако эту информацию не подтвердили в министерстве, а сами журналисты позже опровергли эту информацию.

К тому же, недавно СМИ опубликовали расследование, в котором утверждалось, что якобы Минобороны закупает продукты для ВСУ по завышенным ценам

В связи с этим были уволены экс-заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов и директор департамента госзакупок Министерства обороны Богдан Хмельницкий. Позже суд арестовал обоих экс-чиновников.

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