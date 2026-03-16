До дев’яти мільйонів дронів: у ЄС оцінили масштаб планів Росії на 2026 рік

Масштаби, що вражають

За його словами, Росія витрачає на військові потреби майже стільки ж, скільки весь Європейський Союз, якщо рахувати за паритетом купівельної спроможності.

"Нам потрібно пам’ятати, що Росія витрачає на свою армію, у перерахунку за паритетом купівельної спроможності, близько 85% від усього оборонного бюджету Європейського Союзуі", - сказав Кубілюс.

Єврокомісар заявив, що Росія "готова використати від семи до дев’яти мільйонів дронів у 2026 році".

Він підкреслив, що війна РФ проти України продемонструвала нову роль безпілотників на полі бою, тому Європа має швидше нарощувати власні оборонні можливості.

"Існує реальна можливість, що ми можемо зіткнутися з російською агресією", - попередив єврокомісар.

Український досвід як зразок

Кубілюс також зазначив, що український досвід використання дронів уже визнають у світі. Як приклад він навів зацікавленість міжнародних партнерів.

"Саудівська Аравія просить Україну допомогти у виробництві мільйонів перехоплювачів безпілотників. Якщо країни Перської затоки, армія США й Ізраїль визнають досконалість українського військового досвіду і їхньої оборонної промисловості, то яка наша стратегія?", - сказав він.