До дев’яти мільйонів дронів: у ЄС оцінили масштаб планів Росії на 2026 рік

Росія може використати від семи до дев’яти мільйонів безпілотників у 2026 році. Таке масштабне нарощування виробництва дронів змушує Європу переглядати власну оборонну політику.
Про це заявив єврокомісар із питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс під час форуму Europa, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.
За його словами, Росія витрачає на військові потреби майже стільки ж, скільки весь Європейський Союз, якщо рахувати за паритетом купівельної спроможності.
"Нам потрібно пам’ятати, що Росія витрачає на свою армію, у перерахунку за паритетом купівельної спроможності, близько 85% від усього оборонного бюджету Європейського Союзуі", - сказав Кубілюс.
Єврокомісар заявив, що Росія "готова використати від семи до дев’яти мільйонів дронів у 2026 році".
Він підкреслив, що війна РФ проти України продемонструвала нову роль безпілотників на полі бою, тому Європа має швидше нарощувати власні оборонні можливості.
"Існує реальна можливість, що ми можемо зіткнутися з російською агресією", - попередив єврокомісар.
Кубілюс також зазначив, що український досвід використання дронів уже визнають у світі. Як приклад він навів зацікавленість міжнародних партнерів.
"Саудівська Аравія просить Україну допомогти у виробництві мільйонів перехоплювачів безпілотників. Якщо країни Перської затоки, армія США й Ізраїль визнають досконалість українського військового досвіду і їхньої оборонної промисловості, то яка наша стратегія?", - сказав він.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що у секторі військових технологій Росії фіксують перехід до промислового виробництва нових боєприпасів для безпілотників.
Це свідчить про спроби Москви вибудувати стабільну систему постачання та уніфікації озброєння для дронів.
Крім того, російський науково-виробничий центр "Ушкуйник" повідомив про випробування безекіпажного катера "Скорлупа" з системою управління через оптоволоконний кабель.
Експерти вказують, що такі розробки можуть посилити загрозу для прибережних регіонів України, зокрема Одеської та Миколаївської областей.
Також нещодавно Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило дані про 21 російське підприємство, залучене до розробки та виробництва безпілотників, які РФ застосовує у війні проти України.