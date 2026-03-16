"Не дуже хороші новини": Ігнат розкрив деталі нетипового ранкового удару по Києву
Під час нетипової ранкової атаки по Київщині 16 березня російські окупанти запустили понад 30 дронів різних типів. Більшість із них були ударними, а деякі - розвідувальні.
Як повідомляє РБК-Україна, про це начальник Управління комунікації командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів в ефірі телемарафону.
"Із не дуже хороших новин те, що ті дрони дійсно мають канали зв'язку, ворог може ними керувати. Там і розвідувальні були, але в основному ударні", - пояснив він.
За словами Ігната, також є і кращі новини - "безпілотники були збиті майже всі".
"Ми бачили в центрі столиці уламки, будуть ідентифікувати, що це були за дрони, яким чином противник їх модернізує", - додав Ігнат.
Як уточнила речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп, уламки впали на відкритих територіях, постраждалих наразі немає.
"Вивчаємо наразі повідомлення про падіння уламків на різних локаціях. Більшість засобів повітряного нападу було знищено на підступах саме до столиці", - заявила вона в ефірі телемарафону.
Також Ігнат прокоментував інформацію про швидкісну ціль, яку зафіксували моніторингові канали та повітряні сили.
"Було ідентифіковано ціль, яка нагадувала за напрямком польоту крилату ракету. Поки що інформація не підтверджується, поки що немає даних про якісь прильоти чи руйнування щодо цієї цілі", - пояснив речник.
Обстріл України 16 березня
Нагадаємо, уночі та вранці Росія влаштувала нову повітряну атаку на Україну: ворог застосував 211 засобів повітряного нападу. Сили ППО знешкодили 194 цілі.
Зокрема, під ударами ворожих дронів перебувало Запоріжжя. У місті є постраждалі - це 18-річний хлопець та дві жінки 48 і 81 років.
Також російські окупанти масовано атакували Одещину ударними безпілотниками. Як повідомили в ОВА, сили ППО збили більшість ворожих цілей, проте зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури.
Ворожі "Шахеди" прилітали вночі та вранці по Харкову. Зафіксовано два удари по Шевченківському та Київському районах. Є один постраждалий, пошкоджено транспортну інфраструктур
Зранку вибухи лунали у Києві, де працювала ППО. Атака на столицю тривала з 08:26 до 09:57. Уламки дрона впали у центрі та ще двох районах Києва, постраждалих немає.
