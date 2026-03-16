До девяти миллионов дронов: в ЕС оценили масштаб планов России на 2026 год

Россия может использовать от семи до девяти миллионов беспилотников в 2026 году. Такое масштабное наращивание производства дронов заставляет Европу пересматривать собственную оборонную политику.
Об этом заявил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс во время форума Europa, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.
По его словам, Россия тратит на военные нужды почти столько же, сколько весь Европейский Союз, если считать по паритету покупательной способности.
"Нам нужно помнить, что Россия тратит на свою армию, в пересчете по паритету покупательной способности, около 85% от всего оборонного бюджета Европейского Союза", - сказал Кубилюс.
Еврокомиссар заявил, что Россия "готова использовать от семи до девяти миллионов дронов в 2026 году".
Он подчеркнул, что война РФ против Украины продемонстрировала новую роль беспилотников на поле боя, поэтому Европа должна быстрее наращивать собственные оборонительные возможности.
"Существует реальная возможность, что мы можем столкнуться с российской агрессией", - предупредил еврокомиссар.
Кубилюс также отметил, что украинский опыт использования дронов уже признают в мире. В качестве примера он привел заинтересованность международных партнеров.
"Саудовская Аравия просит Украину помочь в производстве миллионов перехватчиков беспилотников. Если страны Персидского залива, армия США и Израиль признают совершенство украинского военного опыта и их оборонной промышленности, то какая наша стратегия?", - сказал он.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что в секторе военных технологий России фиксируют переход к промышленному производству новых боеприпасов для беспилотников.
Это свидетельствует о попытках Москвы выстроить стабильную систему поставок и унификации вооружения для дронов.
Кроме того, российский научно-производственный центр "Ушкуйник" сообщил об испытаниях безэкипажного катера "Скорлупа" с системой управления через оптоволоконный кабель.
Эксперты указывают, что такие разработки могут усилить угрозу для прибрежных регионов Украины, в частности Одесской и Николаевской областей.
Также недавно Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало данные о 21 российском предприятии, привлеченном к разработке и производству беспилотников, которые РФ применяет в войне против Украины.