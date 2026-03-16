До девяти миллионов дронов: в ЕС оценили масштаб планов России на 2026 год

Масштабы, которые поражают

"Нам нужно помнить, что Россия тратит на свою армию, в пересчете по паритету покупательной способности, около 85% от всего оборонного бюджета Европейского Союза", - сказал Кубилюс.

Еврокомиссар заявил, что Россия "готова использовать от семи до девяти миллионов дронов в 2026 году".

Он подчеркнул, что война РФ против Украины продемонстрировала новую роль беспилотников на поле боя, поэтому Европа должна быстрее наращивать собственные оборонительные возможности.

"Существует реальная возможность, что мы можем столкнуться с российской агрессией", - предупредил еврокомиссар.

Украинский опыт как образец

Кубилюс также отметил, что украинский опыт использования дронов уже признают в мире. В качестве примера он привел заинтересованность международных партнеров.

"Саудовская Аравия просит Украину помочь в производстве миллионов перехватчиков беспилотников. Если страны Персидского залива, армия США и Израиль признают совершенство украинского военного опыта и их оборонной промышленности, то какая наша стратегия?", - сказал он.