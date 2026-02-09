ГУР "засвітило" 21 завод РФ, де роблять дрони: половина з них досі не під санкціями
Головне управління розвідки України оприлюднило дані 21 російського підприємства, залученого до розробки та виробництва безпілотників, які Росія використовує у війні проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР.
Читайте також: РФ запускає виробництво боєприпасів для FPV-дронів: чому це погано
Які підприємства потрапили до списку
Оприлюднено дані російських компаній, залучених до створення безпілотних систем.
До списку, зокрема, увійшли:
- ТОВ "Агєнтство цифрового развітія" - розробник і виробник вантажних БпЛА лінійки "Сварог", які використовувалися для забезпечення окупаційних сил на Херсонщині;
- підприємства групи "Аеро-Хіт" - розробники та виробники FPV-дронів "Велес", що отримують державне фінансування з бюджету РФ;
- КБ "Мікроб" - розробник серії FPV-дронів "Мікроб";
- АТ "Площадь" - компанія, що створює системи автопілота та машинного зору для безпілотників.
Частина компаній досі без санкцій
За даними ГУР, понад половина оприлюднених підприємств досі не перебуває під санкціями жодної з країн санкційної коаліції, що дозволяє їм отримувати технології, комплектуючі та фінансування.
Заклик посилити санкційний тиск
Українська розвідка наголошує на необхідності посилення санкційного тиску та включення цих компаній до "чорних списків" відповідального бізнесу, фінансових установ і систем експортного контролю.
У відомстві підкреслюють, що досвід, який російський військово-промисловий комплекс отримує під час війни проти України, може бути використаний у майбутніх конфліктах за участю Росії та її союзників.
На початку січня президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти 95 фізичних та 70 юридичних осіб, більшість із яких є громадянами або резидентами Росії.
До обмежувальних заходів потрапили особи та компанії, пов’язані з виконанням державного оборонного замовлення РФ і діяльністю її оборонно-промислового комплексу. Зокрема, йдеться про підприємства та їх керівників, які виробляють і постачають продукцію для російського ВПК і силових структур у сферах зв’язку, радіоелектронної боротьби та мікроелектроніки.
Також напередодні Зеленський увів нові санкції проти компаній, причетних до виробництва російських ракет і безпілотників, а також проти низки структур фінансового сектору РФ.