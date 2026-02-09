ua en ru
Пн, 09 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

ГУР "засвітило" 21 завод РФ, де роблять дрони: половина з них досі не під санкціями

Росія, Понеділок 09 лютого 2026 11:52
UA EN RU
ГУР "засвітило" 21 завод РФ, де роблять дрони: половина з них досі не під санкціями Ілюстративне фото: ГУР назвало 21 підприємство Росії, причетне до створення бойових дронів (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Головне управління розвідки України оприлюднило дані 21 російського підприємства, залученого до розробки та виробництва безпілотників, які Росія використовує у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР.

Читайте також: РФ запускає виробництво боєприпасів для FPV-дронів: чому це погано

Які підприємства потрапили до списку

Оприлюднено дані російських компаній, залучених до створення безпілотних систем.

До списку, зокрема, увійшли:

  • ТОВ "Агєнтство цифрового развітія" - розробник і виробник вантажних БпЛА лінійки "Сварог", які використовувалися для забезпечення окупаційних сил на Херсонщині;
  • підприємства групи "Аеро-Хіт" - розробники та виробники FPV-дронів "Велес", що отримують державне фінансування з бюджету РФ;
  • КБ "Мікроб" - розробник серії FPV-дронів "Мікроб";
  • АТ "Площадь" - компанія, що створює системи автопілота та машинного зору для безпілотників.

Частина компаній досі без санкцій

За даними ГУР, понад половина оприлюднених підприємств досі не перебуває під санкціями жодної з країн санкційної коаліції, що дозволяє їм отримувати технології, комплектуючі та фінансування.

Заклик посилити санкційний тиск

Українська розвідка наголошує на необхідності посилення санкційного тиску та включення цих компаній до "чорних списків" відповідального бізнесу, фінансових установ і систем експортного контролю.

У відомстві підкреслюють, що досвід, який російський військово-промисловий комплекс отримує під час війни проти України, може бути використаний у майбутніх конфліктах за участю Росії та її союзників.

На початку січня президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти 95 фізичних та 70 юридичних осіб, більшість із яких є громадянами або резидентами Росії.

До обмежувальних заходів потрапили особи та компанії, пов’язані з виконанням державного оборонного замовлення РФ і діяльністю її оборонно-промислового комплексу. Зокрема, йдеться про підприємства та їх керівників, які виробляють і постачають продукцію для російського ВПК і силових структур у сферах зв’язку, радіоелектронної боротьби та мікроелектроніки.

Також напередодні Зеленський увів нові санкції проти компаній, причетних до виробництва російських ракет і безпілотників, а також проти низки структур фінансового сектору РФ.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГУР Війна в Україні
Новини
Трагедія у Богодухові: російський дрон убив 10-річного хлопчика та його матір у їхньому домі
Трагедія у Богодухові: російський дрон убив 10-річного хлопчика та його матір у їхньому домі
Аналітика
Світ без контролю. Як Путін та Трамп розв’язують руки ядерним арсеналам США та РФ
Роман Коткореспондент РБК-Україна Світ без контролю. Як Путін та Трамп розв’язують руки ядерним арсеналам США та РФ