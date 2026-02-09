РФ запускає виробництво боєприпасів для FPV-дронів: чому це погано

У секторі військових технологій РФ зафіксовано перехід до промислового випуску нових боєприпасів для безпілотників, що вказує на спробу вибудувати стійку систему постачання та уніфікації озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Defence Blog.

Російський оборонно-промисловий комплекс повідомив про початок серійного виробництва боєприпасів "Крапля", призначених для застосування з FPV-дронами.

Розробка орієнтована на ураження бронетехніки з верхньої півсфери і заснована на принципі ударного ядра (EFP).

Така схема дає змогу обходити металеві решітки та противодронові тенти, які використовуються для додаткового захисту техніки.

У пропагандистських матеріалах боєприпас демонструється як готовий логістичний продукт, інтегрований у систему постачання підрозділів.

Це свідчить про перехід від кустарного виготовлення до централізованого промислового випуску.

Оцінки загрози та параметри боєголовки

Українські експерти розглядають появу подібних виробів як серйозний виклик.

Оборонний аналітик Андрій Тарасенко зазначив, що заводська боєголовка такого типу діаметром близько 150 міліметрів може пробивати понад 100 міліметрів броні.

Уніфікація озброєння для FPV-флотів

Поряд із протитанковими рішеннями демонструються й інші стандартизовані навантаження для дронів, включно з осколковими боєприпасами масою близько 1,7 кг і важкими термобаричними частинами вагою до 4 кг.

Перехід до промислових масштабів виробництва вказує на прагнення спростити підготовку операторів FPV і технічне обслуговування безпілотників безпосередньо в зоні бойових дій.