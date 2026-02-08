ua en ru
Нд, 08 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Загроза для Одеси та Миколаєва: у РФ розробили новий надводний дрон

Україна, РФ, Неділя 08 лютого 2026 00:32
UA EN RU
Загроза для Одеси та Миколаєва: у РФ розробили новий надводний дрон Фото: морський дрон (скріншот із відео)
Автор: Никончук Анастасія

У РФ заявили про нібито серійний випуск нового морського БПЛА. Такі розробки потенційно розширюють спектр загроз для прибережних районів України, зокрема для Одеської та Миколаївської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію DEFENSE EXPRESS.

Читайте також: Україна отримає унікальне озброєння з антидроновим радаром

Російський науково-виробничий центр "Ушкуйник" повідомив про проведення випробувань безекіпажного катера під назвою "Скорлупа", ключовою особливістю якого стала система управління через оптоволоконний кабель.

У корпусі катера передбачено окремий відсік із розсувною стулкою, призначений для розміщення FPV-дронів.

За наявними даними, всередині можуть перебувати до двох безпілотників. У випробуваннях використовувалися FPV-дрони "Князь Вандал Новгородський", також відомі під скороченням КВН, виконані в оптоволоконній версії.

Сценарій застосування і скритність

Випробування проходили в акваторії Чорного моря. На опублікованих кадрах видно, як з корпусу катера відкривається люк, після чого FPV-дрон злітає, деякий час маневрує, а потім умовно атакує морську ціль, яка, ймовірно, імітує аналогічний БЕК.

Використання оптоволоконного зв'язку істотно знижує ймовірність виявлення таких засобів, оскільки катер не випромінює радіосигналів. Невеликі розміри платформи додатково ускладнюють її виявлення.

Потенційні ризики для узбережжя

Хоча офіційно заявляється, що подібні катери призначені для перехоплення морських дронів, їхні характеристики дають змогу розглядати й ударне застосування.

Відстань від узбережжя Одеси і Миколаєва до тимчасово окупованих територій становить близько 60 км, що вкладається в заявлені параметри FPV-дронів на оптоволокні з дальністю до 50-65 км.

Ймовірними цілями таких дронів можуть стати елементи протиповітряної оборони та інші об'єкти, розміщені поблизу узбережжя.

Нагадуємо, що європейський оборонний сектор активізував перехід від дослідних розробок до серійного виробництва систем протидії безпілотникам, реагуючи на наростаючу загрозу з боку доступних і масово застосовуваних БПЛА.

Зазначимо, що підходи до ведення війни, сформовані практикою актуальних конфліктів, дедалі активніше враховуються під час модернізації армій країн НАТО, де нові розробки одночасно зачіпають сферу безпілотних технологій і засоби підвищення живучості бронетехніки на полі бою.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Одеса Миколаїв Дрони Російська Федерація
Новини
Такого не робили навіть терористи: Зеленський про атаки на АЕС
Такого не робили навіть терористи: Зеленський про атаки на АЕС
Аналітика
Світ без контролю. Як Путін та Трамп розв’язують руки ядерним арсеналам США та РФ
Роман Коткореспондент РБК-Україна Світ без контролю. Як Путін та Трамп розв’язують руки ядерним арсеналам США та РФ