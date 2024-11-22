Північнокорейські технічні фахівці прибули до Маріуполя, - CNN

У тимчасово окупованому Маріуполі помітили технічних фахівців Північної Кореї. Їх переодягли у російську військову форму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Джерело також розповіло журналістам, що однією з цілей недавніх українських ракетних ударів територією Росії був високопоставлений північнокорейський генерал. Але поки що неясно, чи був він ліквідований.

Співрозмовник CNN уточнив, що північнокорейці у Маріуполі залишаються відокремленими від російських підрозділів, яким вони надають підтримку. Також, за його словами, фахівці КНДР живуть окремо від росіян - зі своїми приміщеннями, харчуванням, музикою та фільмами.

За даними джерела видання, мета прибуття північнокорейських технічних фахівців до Маріуполя незрозуміла.

Участь солдатів КНДР у війні

Нагадаємо, у жовтні стало відомо, що Північна Корея направила своїх солдатів до Росії. Пізніше їх перекинули до Курської області, де йдуть бойові дії.

Міністр оборони України Рустем Умєров на початку листопада зазначав, що північнокорейські солдати вже брали участь у боях проти українських захисників.

У відповідь на таку допомогу Росії з боку КНДР США, Британія та Франція дозволили Україні застосовувати передані далекобійні ракети для ударів по території Росії.

20 листопада українські захисники вперше атакували російську територію за допомогою Storm Shadow, ціллю став командний пункт ворога в Курській області.

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