Швеція інвестує у виробництво українських далекобійних дронів, - Умєров

Швеція інвестує у виробництво далекобійних дронів в Україні. Фінансування відбудеться за "данською моделлю".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони України Рустема Умєрова в Facebook.

Умєров відвідав Швецію з робочим візитом. Він зустрівся з міністром оборони Швеції Полом Йонсоном. За результатами зустрічі Умєров повідомив, що Швеція профінансує виробництво українських далекобійних дронів за "данською моделлю".

"Це ще один крок до посилення обороноздатності України, який демонструє довіру наших партнерів до нашого військово-промислового потенціалу", - додав глава Міноборони.

Також міністри обговорили плани фінансування допомоги Україні на 2025 рік. Окремий фокус переговорів - оснащення українських бригад. За словами Умєрова, Україна фіналізує домовленості з нордичними партнерами.

Що таке інвестиційна "данська модель"

Нещодавно Україна та Данія погодили нову інвестиційну ініціативу "данську модель 2.0". Вона передбачає посилення співпраці у виробництві зброї та розвитку технологій. У рамках ініціативи партнери інвестують в українську зброю і отримують доступ до сучасних військових технологій.