Кабмін схвалив план реалізації Стратегії морської безпеки України: що він передбачає

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра оборони України Рустема Умєрова.

Умєров зазначив, що це важливий крок для посилення морської безпеки України.

Документ має на меті забезпечити виконання завдань та цілей, визначених Стратегією, яка була схвалена РНБО та введена в дію указом президента.

Основні завдання плану:

посилення спроможності сектору безпеки та оборони України, ВМС ЗСУ та Морської охорони ДПСУ для протидії агресії та реагування на інші загрози морській безпеці;

​деокупація тимчасово окупованих територій узбережжя, внутрішніх вод і континентального шельфу України;

​отримання компенсацій за втрати, завдані агресором, і відновлення морської та річкової інфраструктури, пошкодженої внаслідок війни.

"Дякую всім, хто долучився до розробки цього важливого документа. Разом ми наближаємо момент, коли Чорне та Азовське моря знову будуть повністю вільними й безпечними для України!", - наголосив міністр.