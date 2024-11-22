ua en ru
Пт, 22 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

"Кедр" чи "Орєшнік". Буданов пояснив плутанину з назвою нової ракети РФ

П'ятниця 22 листопада 2024 16:00
UA EN RU
"Кедр" чи "Орєшнік". Буданов пояснив плутанину з назвою нової ракети РФ Фото: Кирило Буданов, начальник ГУР Міноборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Назва ракети "Орєшнік" - є назвою науково-дослідної роботи, за якою вона вироблялась. А ось система її запуску називається "Кедр".

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив керівник ГУР МО Кирило Буданов в ході дискусії "Геноцидальні практики РФ в Україні: від Голодомору до російсько-української війни".

"Я вже пояснював. Вчора російський диктатор відкрито відверто публічно заявив, що була застосована ракета "Орєшник". Так він її назвав. "Орєшник" - це назва науково-дослідної роботи, це її просто шифр. Сама ж система називається Кедр", - зауважив Буданов.

За його словами, ця система росіян є експериментальною і це балістична ракета середньої дальності, яка є носієм ядерної зброї. Ймовірно, її використали у без'ядерному варіанті. Зараз експертиза встановлює, яка саме начинка там була.

"Ще раз скажу - ракета експериментальна. Ми точно знали, що на жовтень місяць мали зробити два дослідних зразки, можливо зробили трошки більше. Але це дослідний зразок", - підкреслив Буданов.

Удар новою ракетою по Дніпру

21 листопада Росія здійснила ракетний удар по Україні, вперше застосувавши міжконтинентальну балістичну ракету, про що повідомили у Повітряних силах.

За даними ЗМІ, окупанти випустили по Дніпру ракету "Рубєж". Більше про цю зброю можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Тим часом російський диктатор Путін заявив про випробувальний пуск ракетної системи середньої дальності "Орєшнік" у напрямку Дніпропетровської області. Є припущення, що "Орєшнік" і "Рубєж" можуть бути однією і тією ж ракетою.

Сьогодні ГУР Міноборони уточнило, що удар по Дніпру було завдано ракетним комплексом "Кєдр". Підльотний час ракети з Астраханської області до цілі склав 15 хвилин.

Зазначається, що нова російська ракета мала шість бойових частин, кожна з яких містила шість суббоєприпасів. На фінальній ділянці траєкторії її швидкість перевищувала 11 Махів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кирило Буданов ГУР Війна в Україні Ракетний удар
NEWS
Яку зброю США можуть передати Україні до кінця строку Байдена: думка експерта
Яку зброю США можуть передати Україні до кінця строку Байдена: думка експерта
DAILY
"Боліти буде ще довго". Як хірурги рятують життя військових після поранень на фронті
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "Боліти буде ще довго". Як хірурги рятують життя військових після поранень на фронті