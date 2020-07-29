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Десять областей не соответствуют показателям для смягчения карантина в Украине

Автор: Роман Калиниченко

К списку добавились Черниговская и Одесская области

Ослабить карантин в Украине не готовы десять областей. Эпидемические показатели в этих регионах не соответствуют рекомендациям Министерства здравоохранения.

Об этом сообщили в Минздраве.

По состоянию на 29 июля, показатели превышены в:

  • Винницкой области;
  • Волынской области;
  • Житомирской области;
  • Закарпатской области;
  • Ивано-Франковской области;
  • Одесской области;
  • Ровенской области;
  • Тернопольской области;
  • Черновицкой области;
  • Черниговской области.

Фото: показатели на 29 июля (moz.gov.ua)

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По сравнению со вчерашним днем, из списка исключили Львовскую область. В то же время, показатели ухудшились в Одесской и Черниговской областях. В последней, к слову, динамика выявления новых больных взлетела почти в 100 раз.

Отметим, число регионов, которые не соответствуют эпидпоказателям Минздрава, растет ежедневно.

Напомним, ранее Кабинет министров разъяснил, по каким признакам будут определять регионы "желтой" и "красной" зон.

Также были опубликованы основные запреты на время действия карантина в Украине.

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