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Десять областей не відповідають показникам для пом'якшення карантину в Україні

Автор: Роман Калиниченко

До списку додалися Чернігівська і Одеська області

Послабити карантин в Україні не готові десять областей. Епідемічні показники в цих регіонах не відповідають рекомендаціям Міністерства охорони здоров'я.

Про це повідомили у МОЗ.

Станом на 29 липня, показники перевищено в:

  • Вінницькій області;
  • Волинській області;
  • Житомирській області;
  • Закарпатській області;
  • Івано-Франківській області;
  • Одеській області;
  • Рівненській області;
  • Тернопільській області;
  • Чернівецькій області;
  • Чернігівській області.

Фото: показники на 29 липня (moz.gov.ua)

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У порівнянні з вчорашнім днем, зі списку виключили Львівську область. Водночас, показники погіршилися в Одеській та Чернігівській областях. В останній, до слова, динаміка виявлення нових хворих зросла майже в 100 разів.

Зазначимо, число регіонів, які не відповідають епідпоказникам МОЗ, зростає щодня.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів роз'яснив, за якими ознаками будуть визначати регіони "жовтої" і "червоної" зон.

Також були опубліковані основні заборони на час дії карантину в Україні.

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