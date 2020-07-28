В Украине 9 областей не готовы ослабить карантин, - Минздрав

Вчера в списке также значились 9 регионов
По состоянию на 28 июля в Украине к ослаблению карантина не готовы девять областей. При этом в Тернопольской зафиксирован самый высокий процент динамики заболеваемости коронавирусом - 85,31%.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
По данным Минздрава, не готовы смягчать ограничения:
Отметим, в понедельник Минздрав опубликовал сведения, из которых следовало, что к ослаблению карантина не готовы шесть областей в Украине. Однако позже ведомство сослалось на техническую ошибку и обновило данные. Не готовых к ослаблению карантина регионов вновь стало девять.
Напомним, на 28 июля в Украине зафиксирован рост новых случаев COVID-19, за прошедшие сутки заразились 919 человек; больше всего зараженных выявили во Львовской области, Киеве и Ивано-Франковской области.
Как писало РБК-Украина, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия коронавируса в мире усиливается.