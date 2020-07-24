Желтый, оранжевый или красный: как будут определять уровень опасности в областях

Фото: карантин в Украине (РБК-Украина)

Наивысшие уровни опасности устанавливаются на территории сильного распространения вируса

Самые высокие уровни эпидемической опасности в Украине будут устанавливаться на территории регионов, где происходит значительное распространение COVID-19. Существует несколько признаков, по которым область будут считать такой территорией.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров № 641 "Об установлении карантина...".

Регионом со значительным распространением коронавируса считается такой, где имеется хотя бы один из следующих признаков:

загруженность коек в больницах, определенных для госпитализации пациентов с COVID-19, составляет более 50%;

среднее количество тестирований методом ПЦР и ИФА составляет меньше чем 24 на 100 тысяч населения в течение последних 7 дней;

коэффициент выявления случаев инфицирования составляет более 11% (рассчитывается по формуле);

показатель динамики роста случаев инфицирования составляет более 10% (рассчитывается по формуле).

Отмечается, что показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 применяется в случае регистрации более 8 случаев на 100 тысяч населения суммарно за последние 7 дней.

Если регион относится к такому, где происходит сильное распространение COVID-19, в нем устанавливается "желтый" (загруженность более 50%) и "красный" (загруженность более 75%) уровни опасности.

Напомним, с 1 августа адаптивный карантин в Украине будет работать по-новому, детали рассказали в Минздраве.

Ранее сообщалось, что адаптивный карантин в Украине продлили до 31 августа, однако в правительстве решили его усовершенствовать.