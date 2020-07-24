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Кабмин опубликовал обязательные запреты на время карантина в Украине

Украина, Пятница 24 июля 2020 22:28
Кабмин опубликовал обязательные запреты на время карантина в Украине
Фото: карантин в Украине (РБК-Украина)
Автор: Роман Калиниченко

Список состоит из пяти основных запретов

Кабинет министров определил, что запрещается на время действия карантина в Украине. Список состоит из пяти обязательных запретов.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров № 641 "Об установлении карантина...".

Согласно тексту документа, на территории Украины на период действия карантина запрещается:

  1. нахождение в общественных зданиях и сооружениях, общественном транспорте без надетых средств индивидуальной защиты, в частности респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно;
  2. нахождение на улицах без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство или его специальный статус, без удостоверения о взятии на учет бездомного лица;
  3. самовольно покидать места самоизоляции, обсервации;
  4. пересечение государственной границы иностранцами и лицами без гражданства без имеющегося полиса (свидетельства, сертификата) страхования, выданного страховой компанией, которая зарегистрирована в Украине, или иностранной страховой компанией, которая имеет представительство на территории Украины и покрывает расходы, связанные с лечением COVID-19, обсервацией, и действует на срок пребывания в Украине;
  5. пересечение КПВВ на/в временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым и городе Севастополя иностранцами и лицами без гражданства без имеющегося полиса (свидетельства, сертификата) страхования (условия пункт 4).

Напомним, адаптивный карантин в Украине продлили до 31 августа, однако в правительстве решили его усовершенствовать.

С 1 августа адаптивный карантин будет работать по-другому, детали рассказали в Минздраве.

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