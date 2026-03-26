Делегація депутатів державної думи РФ вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну прибула до США на запрошення конгресмена від Республіканської партії Анни Пауліни Луни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

Візит, організований Луною, яка займає чітко антиукраїнську та проросійську позицію, нібито має на меті "тестові переговори" на тлі прагнення Москви відновити зв'язки з Вашингтоном.

Делегацію повинен був очолити голова комітету держдуми РФ Леонід Слуцький, але він не отримав візу - Слуцькй має низку звинувачень у сексуальних домаганнях, візу не отримав. До складу делегації увійшли:

В'ячеслав Ніконов (онук соратника Сталіна В'ячеслава Молотова);

(онук соратника Сталіна В'ячеслава Молотова); Світлана Журова (колишня олімпійська чемпіонка);

(колишня олімпійська чемпіонка); Олександр Чернишов (член комітету російської думи у закордонних справах).

Усі вони перебувають під санкціями США за підтримку анексії Криму та повномасштабної війни проти України. Проте попри персональні санкції та заборону в'їзду, Державний департамент США дозволив їм відвідати країну.

Анна Пауліна Луна, яка організувала переговори, також заявила, що нібито отримала схвалення від Держдепу на цей візит для обговорення "мирних переговорів". Цікаво, що Луна є співавтором законопроєкту про припинення військової допомоги Україні - тобто перебуває на антиукраїнських позиціях.

Зі свого боку, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що російський диктатор Володимир Путін провів особистий брифінг для делегації перед вильотом. У Москві сподіваються, що ці "обережні кроки", мовляв, допоможуть відновити двосторонні зв'язки.