Десант Путіна: делегація держдуми РФ прилетіла до США для "тестових переговорів"
Делегація депутатів державної думи РФ вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну прибула до США на запрошення конгресмена від Республіканської партії Анни Пауліни Луни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
Візит, організований Луною, яка займає чітко антиукраїнську та проросійську позицію, нібито має на меті "тестові переговори" на тлі прагнення Москви відновити зв'язки з Вашингтоном.
Делегацію повинен був очолити голова комітету держдуми РФ Леонід Слуцький, але він не отримав візу - Слуцькй має низку звинувачень у сексуальних домаганнях, візу не отримав. До складу делегації увійшли:
- В'ячеслав Ніконов (онук соратника Сталіна В'ячеслава Молотова);
- Світлана Журова (колишня олімпійська чемпіонка);
- Олександр Чернишов (член комітету російської думи у закордонних справах).
Усі вони перебувають під санкціями США за підтримку анексії Криму та повномасштабної війни проти України. Проте попри персональні санкції та заборону в'їзду, Державний департамент США дозволив їм відвідати країну.
Анна Пауліна Луна, яка організувала переговори, також заявила, що нібито отримала схвалення від Держдепу на цей візит для обговорення "мирних переговорів". Цікаво, що Луна є співавтором законопроєкту про припинення військової допомоги Україні - тобто перебуває на антиукраїнських позиціях.
Зі свого боку, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що російський диктатор Володимир Путін провів особистий брифінг для делегації перед вильотом. У Москві сподіваються, що ці "обережні кроки", мовляв, допоможуть відновити двосторонні зв'язки.
США та Росія змовляються?
Нагадаємо, що у Флориді 11 березня відбулася зустріч делегацій США та Росії. Зустріч відбувалася без України, а за офіційною версією, російська та американська команди обговорили різноманітні теми та домовилися підтримувати зв'язок. Цікаво, що після цієї зустрічі США несподівано дозволили РФ продаж деякої частини нафти, а в Кремлі зробили цікаву заяву щодо санкцій.
На цих перемовинах був присутній так званий "спецпредставник" російського диктатора - Кирило Дмитрієв. Його завдання, як вважають ЗМІ та аналітики - "підкупити" Сполучені Штати.
Наприклад, раніше Дмитрієв стверджував, що американський бізнес нібито втратив понад 300 млрд доларів через антиросійські санкції, а потенціал спільних проєктів США та Росія оцінюють у 14 трильйонів доларів.
Видання Bloomberg також писало про те, що Росія намагається підкупити президента США. Для цього Кремль розробив стратегію економічного зближення з адміністрацією Трампа, що передбачає радикальний перегляд фінансової політики РФ.