У Держдепі США відреагували на плани Китаю прийняти візит Лукашенка: Поглиблює взаємодію з РФ
Плани Китаю прийняти візит білоруського диктатора Олександра Лушенка є ще одним підтвердженням того, як Пекін намагається посилити свою взаємодію з РФ
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Державного департаменту США Неда Прайса під час брифінгу 27 лютого.
"Той факт, що КНР зараз взаємодіє з Лукашенком, який фактично поступився Росії суверенітетом (власної держави - ред.), є ще одним елементом того, як Китай поглиблює взаємодію з РФ й усіма тими, хто втягнутий та підтримує жорстоку російську війну проти України", - зазначив дипломат.
Прайс також вказав, що візит Лукашенка до Пекіна лише підтверджує занепокоєння, які Сполучені Штати висловлювали раніше щодо намірів китайського керівництва поглибити зв'язки з Москвою.
Нагадаємо, Китай готується до зустрічі з Лукашенком після оприлюднення "мирного плану" щодо війни в Україні.
До слова, 24 лютого МЗС КНР опублікувало документ під назвою "Позиція Китаю щодо політичного врегулювання української кризи".
Докладніше про "мирний план" Китаю, як на нього реагують в Україні та на Заході - у матеріалі РБК-Україна.
Своєю чергою, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Китаю доведеться заплатити "реальну ціну", якщо він продовжить підтримувати Росію.
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