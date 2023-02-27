У Держдепі США відреагували на плани Китаю прийняти візит Лукашенка: Поглиблює взаємодію з РФ

Плани Китаю прийняти візит білоруського диктатора Олександра Лушенка є ще одним підтвердженням того, як Пекін намагається посилити свою взаємодію з РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Державного департаменту США Неда Прайса під час брифінгу 27 лютого.

"Той факт, що КНР зараз взаємодіє з Лукашенком, який фактично поступився Росії суверенітетом (власної держави - ред.), є ще одним елементом того, як Китай поглиблює взаємодію з РФ й усіма тими, хто втягнутий та підтримує жорстоку російську війну проти України", - зазначив дипломат.

Прайс також вказав, що візит Лукашенка до Пекіна лише підтверджує занепокоєння, які Сполучені Штати висловлювали раніше щодо намірів китайського керівництва поглибити зв'язки з Москвою.