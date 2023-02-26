Китай після свого "мирного плану" планує прийняти візит Лукашенка
Китай вже готується до зустрічі з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком після нещодавнього оприлюднення "мирного плану" щодо війни в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
У суботу Китай оголосив про візит Лукашенка, який триватиме три дні, починаючи з вівторка. Присутність у Пекіні такого близького партнера російського диктатора Володимира Путіна, ймовірно, посилить міжнародну увагу та тиск через позицію Китаю у війні.
Оголошення про візит глави білоруського режиму до Пекіна з’явилося через тиждень після того, як адміністрація американського президента Джо Байдена звинуватила Китай у тому, що він розглядає можливість відправки смертоносної військової допомоги Росії.
У заяві офісу Олександра Лукашенка йдеться, що його візит до Китаю стане шансом дати "відповідь на гострі виклики в сучасному міжнародному середовищі".
Під час нещодавньої телефонної розмови з міністром закордонних справ Білорусі Сергієм Алейником його китайський колега Цінь Ган зазначив, що Пекін хоче поглибити зв’язки між двома націями та знайти спільну мову щодо річної війни Росії в Україні.
Нагадаємо, 24 лютого МЗС КНР опублікувало документ під назвою "Позиція Китаю щодо політичного врегулювання української кризи".
Докладніше про "мирний план" Китаю, як на нього реагують в Україні та на Заході - у матеріалі РБК-Україна.
Своєю чергою, сьогодні радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Китаю доведеться заплатити "реальну ціну", якщо він продовжить підтримувати Росію.
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