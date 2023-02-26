Китай після свого "мирного плану" планує прийняти візит Лукашенка

Китай вже готується до зустрічі з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком після нещодавнього оприлюднення "мирного плану" щодо війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

У суботу Китай оголосив про візит Лукашенка, який триватиме три дні, починаючи з вівторка. Присутність у Пекіні такого близького партнера російського диктатора Володимира Путіна, ймовірно, посилить міжнародну увагу та тиск через позицію Китаю у війні.

Оголошення про візит глави білоруського режиму до Пекіна з’явилося через тиждень після того, як адміністрація американського президента Джо Байдена звинуватила Китай у тому, що він розглядає можливість відправки смертоносної військової допомоги Росії.

У заяві офісу Олександра Лукашенка йдеться, що його візит до Китаю стане шансом дати "відповідь на гострі виклики в сучасному міжнародному середовищі".

Під час нещодавньої телефонної розмови з міністром закордонних справ Білорусі Сергієм Алейником його китайський колега Цінь Ган зазначив, що Пекін хоче поглибити зв’язки між двома націями та знайти спільну мову щодо річної війни Росії в Україні.