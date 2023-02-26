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У Байдена застерегли Китай від допомоги Росії: обійдеться реальною ціною

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США, Неділя 26 лютого 2023 17:11
У Байдена застерегли Китай від допомоги Росії: обійдеться реальною ціною Фото: радник Байдена національної безпеки Джейк Салліван (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Китаю доведеться заплатити "реальну ціну", якщо він продовжить підтримувати Росію.

Про це радник президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван заявив у ефірі телеканалу CNN, повідомляє РБК-Україна.

Сьогодні, 26 лютого, Салліван зауважив, що Китай не зробив кроків до надання летальної допомоги Росії в її вторгненні в Україну, проте Сполучені Штати за закритими дверима чітко дали зрозуміти, що такий крок матиме серйозні наслідки.

"Пекіну доведеться приймати власні рішення щодо того, як він буде діяти, чи надаватиме він військову допомогу, але якщо він піде цим шляхом, це завдасть реальних збитків Китаю", - сказав радник американського президента.

Нагадаємо, сьогодні глава ЦРУ розповів, чому США оприлюднили дані щодо летальної допомоги з Китаю.

За даними Der Spiegel, Росія веде переговори з китайським виробником безпілотників щодо масового виробництва дронів-камікадзе.

Своєю чергою уряд Китаю розглядає можливість надання Росії безпілотників та боєприпасів для використання у війні проти України.

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