В Госдепе США отреагировали на планы Китая принять визит Лукашенко: Углубляет взаимодействие с РФ

Планы Китая принять визит белорусского диктатора Александра Лушенко являются еще одним подтверждением того, как Пекин пытается усилить свое взаимодействие с РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Государственного департамента США Неда Прайса во время брифинга 27 февраля.