У Держдепі пояснили, як схвалили рішення про передачу Україні касетних боєприпасів

За його словами, Вашингтон схвалив надання Україні таких снарядів, виходячи "з низки вагомих обставин".

Так, пояснив чиновник, Сили оборони України наразі проводять контрнаступальні дії, і потребують величезної кількості артилерії.

"Просто зараз запаси артилерії, яка їм потрібна, закінчуються", - зауважив Міллер.

Тому США потрібно було заповнити прогалину з моменту, коли ці запаси закінчаться, до моменту можливості надання нових боєприпасів, виробництво яких було запущено кілька місяців тому як у Штатах, так і за кордоном.

"Тому ми зіткнулися із потенційним варіантом, коли Україна могла б опинитись на низькій межі боєприпасів або навіть вичерпати їх зовсім. У той час, коли росіяни використовують свої ракети не лише проти військових, але й проти цивільних", - пояснив Міллер.

Також представник Держдепу звернув увагу, що війська РФ використовують касетні бомби зі значно вищим рівнем нерозірваних суббоєприпасів, тобто із вищим рівнем смертності. На відміну від тих, що США нададуть Україні, різниця з російськими становить приблизно 40% проти 2,5%.

Як наголошує Міллер, а в даній ситуації був вибір - або залишити Україну без можливості захищатися, або надати касетні боєприпаси, отримавши "серйозні застереження" щодо використання такого озброєння.

Чиновник заявив, що Україна зобов'язалася застосовувати касетні боєприпаси лише проти військових цілей і проводитиме широкі операції з розмінування на місцях використання після завершення бойових дій.

Він додав, що Вашингтон провів низку консультацій із союзниками та партнерами, перш ніж надавати касетні боєприпаси українській стороні.

"Як я вже сказав раніше, ми не вважаємо, що це стане проблемою, яка може порушити єдність між нашими союзниками та партнерами", - зазначив Міллер.

Касетні боєприпаси для України від США

Україна в рамках нового пакету військової допомоги від США отримає касетні боєприпаси та інше озброєння. Як звернув увагу американський президент Джо Байден, такі снаряди допоможуть українським військовим продовжити контрнаступ.

Раніше глава Міноборони України Олексій Резніков розвіяв страхи щодо передачі касетних боєприпасів і назвав 5 головних принципів у їх використанні.

Додамо, що радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що касетні боєприпаси допоможуть компенсувати снарядний дефіцит у наших військових. Крім того, зазначив він, це зрозуміла мова для РФ.

Також повідомлялося, що радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван розкрив зобов'язання України щодо застосування касетних боєприпасів.