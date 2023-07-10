Салліван розкрив зобов'язання України щодо застосування касетних боєприпасів

Україна в письмовій формі запевнила США, що не використовуватиме касетних боєприпасів на території Росії чи населених пунктах.

Про це заявив радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Голос Америки ".

Ця заява була зроблена на тлі занепокоєння, яке висловили деякі законодавці-демократи у зв'язку з рішенням адміністрації президента Джо Байдена про постачання Києву касетних боєприпасів.

Касетні боєприпаси

Україна в рамках нового пакету військової допомоги від США отримає касетні боєприпаси та інше озброєння. Як звернув увагу американський президент Джо Байден, такі снаряди допоможуть військовим ЗСУ продовжити контрнаступ.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков розвіяв страхи щодо передачі касетних боєприпасів і назвав 5 головних принципів у їх використанні.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що касетні боєприпаси допоможуть компенсувати снарядний дефіцит у наших військових. Крім того, зазначив він, це зрозуміла мова для РФ.