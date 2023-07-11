В Госдепе объяснили, как одобрили решение о передаче Украине кассетных боеприпасов

По его словам, Вашингтон одобрил предоставление Украине таких снарядов , исходя "из ряда значимых обстоятельств".

Так, объяснил чиновник, Силы обороны Украины в настоящее время проводят контрнаступательные действия, и нуждаются в огромном количестве артиллерии.

"Просто сейчас запасы артиллерии, которая им нужна, заканчиваются", - отметил Миллер.

Поэтому США было нужно восполнить пробел с момента, когда эти запасы закончатся, до момента возможности предоставления новых боеприпасов, производство которых было запущено несколько месяцев назад как в Штатах, так и за рубежом.

"Поэтому мы столкнулись с потенциальным вариантом, когда Украина могла бы оказаться на низком пределе боеприпасов или даже исчерпать их совсем. В то время, когда россияне используют свои ракеты не только против военных, но и против гражданских", - объяснил Миллер.

Также представитель Госдепа обратил внимание, что войска РФ используют кассетные бомбы со значительно более высоким уровнем неразорванных суббоеприпасов, то есть с более высоким уровнем смертности. В отличие от тех, что США предоставят Украине, разница с российскими составляет примерно 40% против 2,5%.

Как подчеркивает Миллер, а данной ситуации был выбор - либо оставить Украину без возможности защищаться, либо предоставить кассетные боеприпасы, получив "серьезные оговорки" относительно использования такого вооружения.

Чиновник заявил, что Украина обязалась применять кассетные боеприпасы только против военных целей, и будет проводить широкие операции по разминированию на местах использования после завершения боевых действий.

Он добавил, что Вашингтон провел ряд консультаций с союзниками и партнерами, прежде чем предоставлять кассетные боеприпасы украинской стороне.

"Как я уже сказал ранее, мы не считаем, что это станет проблемой, которая может нарушить единство между нашими союзниками и партнерами", - отметил Миллер.

Кассетные боеприпасы для Украины от США

Украина в рамках нового пакета военной помощи от США получит кассетные боеприпасы и другое вооружение. Как обратил внимание американский президент Джо Байден, такие снаряды помогут украинским военным продолжить контрнаступление.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников развеял страхи относительно передачи кассетных боеприпасов, и назвал 5 главных принципов в их использовании.

Добавим, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил о том, что кассетные боеприпасы помогут компенсировать снарядный дефицит у наших военных. Кроме того, отметил он, это понятный язык для РФ.

Также сообщалось, что советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан раскрыл обязательства Украины по применению кассетных боеприпасов.