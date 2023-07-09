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Зрозуміла мова для Росії. Подоляк пояснив необхідність ЗСУ в касетних боєприпасах

Новость на русском →
Неділя 09 липня 2023 13:31
Зрозуміла мова для Росії. Подоляк пояснив необхідність ЗСУ в касетних боєприпасах Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Касетні боєприпаси допоможуть компенсувати снарядний дефіцит у наших військових. Водночас це є зрозуміла мова для Росії.

Про це розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter-акаунт.

За словами Михайла Подоляка, касетні боєприпаси є вкрай важливими для наших воїнів, зокрема вони:

  • компенсують снарядний дефіцит;
  • частково відновлять паритет на полі бою.

"Враховуючи той факт, що Росія вже більше року використовує цей тип боєприпасу в Україні, це, щонайменше, справедливо. А за великим рахунком, з Росією потрібно розмовляти тільки зрозумілою їй мовою - пропорційною силою", - пояснив Подоляк.

Касетні боєприпаси для України

В рамках нового пакету військової допомоги США для України, наша країна отримає касетні боєприпаси та інше озброєння. Як відзначив лідер Штатів Джо Байден, снаряди допоможуть нашим воїнам продовжити контрнаступ.

Зокрема міністр оборони України Олексій Резніков розвіяв страхи щодо передачі касетних боєприпасів та назвав 5 головних принципів в їх використанні.

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