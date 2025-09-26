Держборг України зріс за місяць ще на 6,6 млрд доларів

Борги під час війни

Президент України Володимир Зеленський повідомив, рік війни коштує Україні приблизно 120 млрд доларів.

Уряд очікує, що війна триватиме протягом наступного 2026 року. Через це співвідношення боргу до ВВП зросте до 106%, а номінальний борг перевищить 10 трлн гривень.

Як заявив міністр фінансів України Сергій Марченко, більша частина державного боргу України була запозичена під час війни на пільгових умовах від партнерів. Тому у найближчі 30 років країна ці борги не повертатиме.

З 2026 року Україна почне отримувати репарації з Росії. Вони будуть оформлені як "кредит" ЄС на 140 млрд доларів за рахунок заморожених активів РФ.