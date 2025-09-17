Зеленський назвав "план А" і "план Б" для України на наступний рік
Україна підготувала два плани на 2026 рік. Один із них передбачає завершення війни з Росією.
Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив на пресконференції із головою Європарламенту Робертою Мецолою.
Голова держави зазначив, що вартість одного року для України в умовах повномасштабної війни з Росією - 120 мільярдів доларів. 60 млрд доларів дає український бюджет і ще 60 млрд потрібно знайти на наступний рік.
"Я сподіваюся, що ми завершимо цю війну. Але в будь-якому разі "план А" - це завершити війну. "План Б" - 120 мільярдів. І це великий виклик", - наголосив Зеленський.
За його словами, за умови припинення вогню або надання Україні гарантій безпеки Україні вже треба буде менше коштів.
"У будь-якому разі ви маєте розуміти обсяг цього питання. Ось чому ми багато говоримо про ці кошти", - додав він.
Прогнози щодо завершення війни
Нагадаємо, вчора, 16 вересня, міністр фінансів США Скотт Бессент припускав, що війна Росії проти України може завершитися протягом 2-3 місяців, якщо країни Європи введуть жорсткі тарифи проти тих країн, які купують у Росії нафту.
Водночас генсек ООН Антоніу Гутерріш заявив, що він не оптимістичний у контексті можливого завершення війни РФ проти України в короткі терміни.
За його словами, позиції України і Росії занадто відрізняються.