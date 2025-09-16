Держборг перевищить 100% розміру економіки України у 2026 році, - проєкт бюджету
Через повномасштабну війну держборг України зріс до рекордних рівнів. У 2026 році він перевищить 100% ВВП.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкту бюджету на 2026 рік (№14000).
Зростання боргового навантаження
Як зазначили в уряді, через потребу фінансувати дефіцит бюджету, спричинений повномасштабним вторгненням Росії, Україна з кінця 2022 року змушена покривати видатки переважно за рахунок зовнішніх запозичень.
У результаті показник відношення державного та гарантованого боргу до ВВП перевищив граничні 60%, визначені Бюджетним кодексом. Якщо у 2021 році борг становив 49% ВВП, то у 2022 році він зріс до 77,8%, у 2024 році - до 91,2%. За прогнозом уряду, на кінець 2026 року цей показник сягне 106% ВВП.
Тимчасове призупинення обмеження
Зараз, відповідно до положень Бюджетного кодексу, дія норми щодо 60% не застосовується на період воєнного стану чи інших надзвичайних умов. Проєкт бюджету-2026 передбачає додаткове призупинення цієї норми до кінця наступного бюджетного періоду.
Водночас Україна має зобов’язання перед Міжнародним валютним фондом. Згідно з програмою EFF, держава повинна відновити стійкість боргу та досягти поступового зниження показника: до 82% ВВП у 2028 році та до 65% у 2033 році.
Нагадаємо, Кабмін подав до Ради проєкт бюджету на 2026 рік. У ньому передбачені зовнішні запозичення на 2 трлн гривень. Документом визначено на 31 грудня 2026 року граничний обсяг державного боргу в сумі 10,472 трлн гривень та граничний обсяг гарантованого державою боргу в сумі 456 млрд гривень.
Очікується, що реальний ВВП зросте на 2,4%, а номінальний ВВП становитиме 10,309 трлн гривень.
Як заявив міністр фінансів України Сергій Марченко, більша частина державного боргу України була запозичена під час війни на пільгових умовах від партнерів. Тому у найближчі 30 років країна ці борги не повертатиме.