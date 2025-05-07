Більшу частину держборгу Україна не повертатиме найближчі 30 років: роз'яснення Мінфіну
Більша частина державного боргу України була запозичена під час війни на пільгових умовах від партнерів. Тому найближчі 30 років країна ці борги не повертатиме.
Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів міністр фінансів України Сергій Марченко в ефірі телемарафону.
"Чому ми зараз говоримо про борг в таких термінах? Варто зазначити, що рівень боргу по відношенню до ВВП був досить безпечний, він складав 55%. Зараз він досить суттєвий, ми наближаємося до 100% ВВП, сума досить значна", - сказав Марченко.
Однак, за його словами, більшість цього боргу була запозичена під час війни на пільгових умовах від наших партнерів.
"Тобто йде мова про те, що найближчі умовно 30 років ми ці борги не будемо віддавати. Звичайно, іде мова про обслуговування, але ставка по обслуговуванню або пільгова, або партнери приймають рішення про те, щоб заплатити відсотки по боргових зобов'язаннях з власних бюджетів. Тому цей борг не є великим тягарем на сьогоднішній момент", - пояснив міністр.
Держборг України
Нагадаємо, у лютому ми повідомляли, що державний борг України за 2024 рік зріс на 14,3% до 166 млрд доларів. Однак тенденція подовження строків державного боргу та зниження його вартості прослідковується як за 2024 рік, так і за останні декілька років.
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