Госдолг Украины вырос за месяц еще на 6,6 млрд долларов

Долги во время войны

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, год войны стоит Украине примерно 120 млрд долларов.

Правительство ожидает, что война продлится в течение следующего 2026 года. Из-за этого соотношение долга к ВВП возрастет до 106%, а номинальный долг превысит 10 трлн гривен.

Как заявил министр финансов Украины Сергей Марченко, большая часть государственного долга Украины была заимствована во время войны на льготных условиях от партнеров. Поэтому в ближайшие 30 лет страна эти долги возвращать не будет.

С 2026 года Украина начнет получать репарации из России. Они будут оформлены как "кредит" ЕС на 140 млрд долларов за счет замороженных активов РФ.