RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Госдолг Украины вырос за месяц еще на 6,6 млрд долларов

Фото: Долг Украины увеличился до 193 млрд долларов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Из-за этого номинальный долг Украины стремительно растет. Однако Украина не будет отдавать деньги по крайней мере в течение 30 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства финансов.

По данным Минфина, государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 августа 2025 года составил 7,951 трлн гривен или 192,71 млрд долларов.

В течение августа сумма увеличилась в гривневом эквиваленте на 177,41 млрд гривен, в долларовом эквиваленте на 6,58 млрд долларов.

С начала года долг вырос на 970,3 млрд гривен или на 26,65 млрд долларов.

 

 

Долги во время войны

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, год войны стоит Украине примерно 120 млрд долларов.

Правительство ожидает, что война продлится в течение следующего 2026 года. Из-за этого соотношение долга к ВВП возрастет до 106%, а номинальный долг превысит 10 трлн гривен.

Как заявил министр финансов Украины Сергей Марченко, большая часть государственного долга Украины была заимствована во время войны на льготных условиях от партнеров. Поэтому в ближайшие 30 лет страна эти долги возвращать не будет.

С 2026 года Украина начнет получать репарации из России. Они будут оформлены как "кредит" ЕС на 140 млрд долларов за счет замороженных активов РФ.

Читайте РБК-Украина в Google News
МВФМинистерство финансов Украины