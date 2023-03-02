ua ru
Чт, 02 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Держборг України за місяць зріс на 5 млрд доларів

Новость на русском →
Україна, Четвер 02 березня 2023 10:15
Держборг України за місяць зріс на 5 млрд доларів Фото: Держборг України зріс на 5 млрд доларів (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Державний та гарантований державою борг України на 31 січня 2023 року становив 4 258,20 млрд гривень або 116,44 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства фінансів.

За даними Мінфіну, протягом січня 2023 року сума боргу збільшилась у гривневому еквіваленті на 185,35 млрд гривень та 5,06 млрд доларів.

Відзначимо, у січні на валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло 4,33 млрд доларів. З них: 3,26 млрд доларів - від Європейського Союзу; 1 млрд доларів - від Сполучених Штатів Америки (через трастовий фонд Світового банку).

Нагадаємо, протягом 2022 року держброг України збільшився на 13,7% (13,42 млрд доларів) до 111,38 млрд доларів.

У липні 2022 року Україна попросила дворічну відстрочку на виплату зовнішніх боргів. Після цього, у вересні країни-кредитори України, включаючи США, дали Києву відстрочку з обслуговуванням суверенного боргу до кінця 2023 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство фінансів України Госдолг
NEWS
ЗСУ відбили 170 атак окупантів: у Генштабі назвали основні напрямки
ЗСУ відбили 170 атак окупантів: у Генштабі назвали основні напрямки
DAILY
Російський хаос у Кишиневі. Що відбувається у Молдові і чи є загроза Україні
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Російський хаос у Кишиневі. Що відбувається у Молдові і чи є загроза Україні