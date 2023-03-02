Госдолг Украины за месяц вырос на 5 млрд долларов

Государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 января 2023 составил 4 258,20 млрд гривен или 116,44 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства финансов .

По данным Минфина, в течение января 2023 сумма долга увеличилась в гривневом эквиваленте на 185,35 млрд гривен и 5,06 млрд долларов. Отметим, в январе на валютные счета правительства в Национальном банке поступило 4,33 млрд долларов. Из них: 3,26 млрд долларов - от Европейского Союза; 1 млрд долларов - от Соединенных Штатов Америки (через трастовый фонд Всемирного банка).