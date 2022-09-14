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Страны-кредиторы отсрочили долговые выплаты Украины до конца 2023 года

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Вашингтон, Среда 14 сентября 2022 17:47
Страны-кредиторы отсрочили долговые выплаты Украины до конца 2023 года Фото: министр финансов США Джэнет Йеллен (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Страны-кредиторы Украины, включая США, дали Киеву отсрочку с обслуживанием суверенного долга до конца 2023 года.

Об этом заявила министр финансов США Джэнет Йеллен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Сегодня Группа кредиторов Украины, включая США, заключила Меморандум о взаимопонимании для реализации просьбы Украины о скоординированной приостановке обслуживания долга до конца 2023 года", - сообщила Йеллен.

По ее словам, принятая мера призвана позволить Киеву увеличить социальные, медицинские и экономические расходы в условиях вторжения России.

"Мы выполнили наше обязательство перед Украиной по отсрочке обслуживания долга, что позволит правительству Украины направить дополнительные ресурсы на внутренние нужды и благосостояние украинского народа", - добавила министр.

Ранее мы писали, что Украина попросила двухлетнюю отсрочку на выплату внешних долгов. Соответствующее постановление одобрил Кабинет министров Украины.

Также ранее "Нафтогаз" обратился к кредиторам с просьбой отсрочить выплату долгов на 2 года.

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